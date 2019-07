Krok ke spravedlivější společnosti?

Propast mezi chudými a bohatými se od finanční krize z roku 2008 prohlubuje. Dokládají to mimo jiné údaje o růstu HDP rozvinutých a rozvíjejících se zemí. Jak upozorňuje ředitelka London School of Economics and Political Science a bývalá viceguvernérka britské centrální banky Minouche Shafiková, zásadní v současnosti je, kde se člověk narodí.

"Narodíte-li se do nemajetné rodiny v málo rozvinuté ekonomice, máte výrazně menší šanci na důstojný život než ti, kteří se narodili do dobře situované rodiny ve vyspělém světě," upozorňuje Shafiková.

Podle ní je potřeba, aby svět přestal před tímto problémem zavírat oči. "Dětem s handicapem v podobě nepříznivého socioekonomického pozadí je potřeba dát šanci na lepší život. Zpřístupnit jim kvalitní vzdělání a dát jim všechny benefity, které je posunou na startovní čáru, na níž stojí ti, kteří měli více štěstí," říká.

Shafiková přiznává, že opatření v rámci pozitivní diskriminace mohou být velice nákladná, na druhou stranu ovšem zdůrazňuje, že bychom si měli uvědomit, že nejde o rozhazování, ale o investici do budoucnosti.

V případě základního nepodmíněného příjmu je Shafiková opatrná. Ten podle ní může fungovat jen v mimořádně chudých zemích. Na druhou stranu je ale podle ní lepší než například dotované energie.

"Svou roli má v boji za spravedlivější ekonomiku a celý svět nejen veřejný, ale i soukromý sektor. Vlády rozhodují o daních a redistribuci prostředků, které získávají, společnosti zase o odměňování zaměstnanců, jejich dalším vzdělávání a podobně," dodává Shafiková.