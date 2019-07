ECB: Zápisky ve směru brzkého uvolnění měnové politiky

Včera zveřejněné zápisky z červnového jednání ECB potvrdily, že představitelé ECB jsou jednotní v pohledu na potřebu dalšího uvolnění měnové politiky.



To by mohlo již brzo vyústit v další pokles depozitní sazby, nicméně tento krok by neměl mít až tak velký význam pro ekonomiku. To si pravděpodobně ECB uvědomuje, a proto se zvyšuje možnost, že by se v budoucnu (ještě letos) rozjel další program, který by dále uvolnil měnové podmínky v eurozóně. Nové kolo kvantitativního uvolňování by mohlo být i přes řadu problémů s ním spojených vhodným kandidátem.



Podle naší stávající prognózy sníží ECB sazby v září. Včerejší zápisky ukázaly, že by to mohlo být dříve. Nejbližší zasedání je již ve druhé polovině září a ECB by tak mohla sazby snížit již nyní.

Jiří Polanský, makroanalytik České spořitelny