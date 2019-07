Nezaměstnanost zůstává rekordně nízko, tržby ale v květnu zklamaly (Analýzy makroindikátorů)

Maloobchodní tržby v květnu zklamaly. Navzdory rekordně nízkému podílu nezaměstnaných, který zůstal na 2,6 % i v červnu, začínají obchodníci pociťovat nižší důvěru spotřebitelů v ekonomiku.

Po překvapivě dobrém dubnovém výsledku, květnové prodeje zklamaly. Meziročně si maloobchodníci polepšili pouze o 2,7 %, přičemž tržby oproti dubnu po očištění o sezónní faktory klesly o 1 %. V porovnání s květnem loňského roku si vyšší tržby připsali především prodejci nepotravinářského zboží (+5,6 %), přičemž už tradičně největší růst zaznamenaly prodeje přes internet.

Důvěra spotřebitelů se postupně snižuje už delší dobu a vzdaluje se od svých rekordně vysokých hodnot, kterých dosahovala před rokem. Domácnosti pociťují nejistotu okolo vývoje ekonomiky, na druhou stranu ale jejich reálné příjmy rostou s tím, jak se zvyšují mzdy i důchody a míra nezaměstnanosti se drží u svých rekordně nízkých hodnot.

V květnu zlomila statistika nezaměstnaných nový rekord, když podíl nezaměstnaných registrovaných na úřadech práce poklesl na 2,6 %. Na této úrovni se podle dnešní statistiky udržel i v červnu. Zpomalování ekonomiky se tedy zatím nepromítá do zvyšování nezaměstnanosti. Včerejší data z průmyslu ale naznačila, že zaměstnanost v tomto sektoru se snižuje. Je vidět, že jsou sektory, kde je trh práce stále velmi napjatý a ty jsou schopny absorbovat pracovníky z průmyslu, kteří práci ztrácejí. Ochlazování ekonomiky je však vidět na počtu volných pracovních míst. Tomu v červnu nepomohl ani nástup sezónních prací. Po očištění o sezónnost vidíme, že volných míst ubývá od začátku roku. Nicméně jejich počet stále převyšuje počet lidí registrovaných na úřadech práce. Na jednoho uchazeče připadá v průměru 1,6 pracovního místa.

V následujících měsících čeká pracovní trh příliv absolventů a podíl nezaměstnaných se začne opět zvyšovat. I tak se ale letos udrží pod 3 %, mírně růst by mohl až v následujících letech. To se projeví i na růstu mezd. Ten letos zpomalí pod 7 % z loňských 8,2 %. To se projeví také v maloobchodních tržbách, jejichž průměrná dynamika letos poklesne na 3,5 % z loňských 4,8 %.