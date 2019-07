Rozbřesk: Průmysl už brzy odhalí kondici české ekonomiky

Tento týden sice nebyl nijak bohatý na zprávy a data z tuzemské ekonomiky, nicméně už ten následující může docela jasně naznačit, v jaké kondici bylo české hospodářství ve druhém čtvrtletí letošního roku. Přijdou totiž na řadu statistiky z průmyslu, stavebnictví a obchodu za květen a chybět nebudou ani červnová čísla z trhu práce a nakonec ani inflace. Možná z celé nadílky nebude tentokrát ani tak zajímavá inflace, neboť ČNB už dala jasně najevo, že nyní preferuje delší stabilitu sazeb, a tak pozornost trhů a nejen jejich by měly spíš upoutat výsledky největšího tuzemského odvětví – průmyslu. Už třeba proto, že dlouhodobě a zcela zřetelně udává směr české ekonomiky a její vlastní úspěch tak vždy přímo či nepřímo souvisí se situací právě v tomto odvětví.



Už mnoho měsíců za sebou jsme mohli sledovat kontrast mezi tvrdými a měkkými daty z průmyslu. Na jedné straně stále se zhoršující nálady a očekávání reprezentované nejenom indexy nákupních manažerů (PMI), ale i konjunkturálními průzkumy, na straně druhé pak solidní tvrdá čísla o růstu výroby a přidané hodnoty potvrzené posledními daty HDP. Zjednodušeně řečeno, stále horší a horší nálada zatím oporu v reálných číslech nenalezla. Ale jak už to chodí, co není teď, může být příště, a tak výsledky průmyslu budou v nejbližší době strhávat pozornost v daleko větší míře než doposud. Už třeba proto, že ukážou, zda dokáže být česká ekonomika i nadále docela imunní vůči zpomalení v západní Evropě pohybující se opět na hraně stagnace, nebo se už přes onen bod obratu také dostala.



Minimálně v některých průmyslových oborech jsou už několik měsíců vidět známky ochlazení, nicméně ty zatím nepřeválcovaly velká čísla z ekonomiky a zásadně tak neovlivnily její kondici. Přesto si nelze zcela nevšimnout třeba poklesu exportu autodílů reagujícího na slabší poptávku ze strany zahraničních automobilek nebo třeba slabších zakázek pro jeden z největších místních průmyslů, a sice výrobu elektrických zařízení. Když k tomu připočteme poslední mizerný výsledek PMI stojící především na klesajících zakázkách, mohou nová čísla z průmyslu (už v pondělí) napovědět, jak to s tou naší imunitou skutečně je. Koruna se během včerejška bez významnějších pohybů držela v blízkosti úrovně 25,45 EUR/CZK . Svědčí jí důvěra zahraničních investorů podpořená úrokovým diferenciálem, který ČNB sama nehodlá – dle svých slov – v nejbližší době nijak měnit. Na delším horizontu jsou však trhy jiného názoru. Do jednoho roku počítají s jedním snížením sazeb, do dvou let dokonce s trojím. Zatímco reálná data naznačují pouze zpomalování ekonomiky , finanční trhy v podstatě kalkulují s recesí. O to víc mohou být zajímavá čísla z české ekonomiky , která přijdou na řadu už v pondělí.Eurodolar zůstává přikován těsně pod hranicí 1,13 EUR USD , kde se obchoduje již od počátku tohoto týdne. Dolar si přitom nic nedělá z nepříliš povzbudivých čísel z trhu práce ADP report), ani pokračujícího propadu domácích výnosů (u desetiletého vládního bondu jsou nejníže od konce roku 2016). Pokles dluhopisových výnosů je patrný také na druhé straně Atlantiku, přičemž premiantem je v tomto smyslu Itálie , u níž trhy oceňují, že se vyhne tzv. proceduře nadměrného schodku a možné pokutě od Evropské komise.Dnešní obchodování bude poznamenáno nižší aktivitou s ohledem na státní svátek ve Spojených státech. V Evropě nicméně stojí za pozornost projev nového hlavního ekonomika ECB Philipa Laneho, který by měl patřit k nejvlivnějším spolupracovníkům nové prezidentky Christine Lagardeové. Brent si během včerejšího obchodování připsala drobné zisky, které vyhouply její cenu zpět do blízkosti 64 USD /barel. Oficiální čísla k zásobám surové ropy ve Spojených státech byla nicméně pro trhy spíše zklamáním, neboť poměrně výrazně zaostala za očekáváním trhu (-1,1 vs. 3,0 mil. barelů). Ropným býkům tak náladu alespoň částečně vylepšil propad zásob na straně S koncem týdne bude na ropném trhu poměrně klid. Dnešní obchodování bude tlumené s ohledem na státní svátek v USA a tak jedinou významnější událostí bude pokračující jednání mezi Spojenými státy a Čínou v otázce obchodního konfliktu.