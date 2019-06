Reuters: ČNB nejspíš letos už sazby měnit nebude

Očekává se, že Česká národní banka (ČNB) ponechá jak ve středu, tak i po zbytek roku úrokové sazby beze změny. Výhled hlavních světových ekonomik se totiž posouvá směrem k uvolnění a domácí inflační tlaky se zdají být na vrcholu, vyplývá z průzkumu agentury Reuters.

Průzkum ukázal, že všech 14 dotazovaných analytiků předpokládá, že hlavní dvoutýdenní repo sazba zůstane na úrovni 2,00 %. Centrální banka zvýšila sazby o 25 bazických bodů na tuto úroveň v květnu.

Při pohledu do budoucna nečeká 12 z 13 analytiků v letošním roce žádnou změnu sazeb a jeden očekává zvýšení na 2,25 % v srpnu. Většina respondentů předpokládá, že sazby zůstanou do druhého čtvrtletí roku 2020 stabilní, což je v souladu s centrální bankou. Ta na svém posledním politickém zasedání dne 2. května naznačila stabilitu sazeb do poloviny roku 2020.

Menšina respondentů počítá na počátku roku 2020 se změnou sazeb. Tři predikují další nárůst v prvním čtvrtletí příštího roku; dva naopak snížení. Od květnového zasedání banky inflace zrychlila na 2,9 %, což sice je nad prognózou centrální banky, ale pořád v cílovém pásmu 1-3 %.

Německo mezitím snížilo svůj výhled růstu na letošní rok o polovinu a signalizovalo možné problémy pro české vývozy. Česká ekonomika se většinou spoléhá právě na vývoz, přičemž největší sektor představuje automobilový průmysl.

Pokud jde o globální měnovou politiku, řekl člen představenstva ČNB Oldřich Dedek v rozhovoru pro agenturu Reuters minulý týden, že by zvýšení českých sazeb šlo "proti proudu".

Prezident Evropské centrální banky Mario Draghi ve svém projevu minulý úterý vyzval k „dodatečnému stimulu“, pokud by nedošlo k žádnému zlepšení slabého růstu ani vlažné inflace, která od roku 2013 klesla pod 2% cíl centrální banky.

Federální rezervní systém USA držel minulou středu sazby stabilní, ale signalizoval, že je připraven je snížit již v příštím měsíci.

Zdroj: Reuters