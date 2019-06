Dovozy z USA do Číny klesly o 15%, dovozy z jiných zemí ale vzrostly o 13% - Čína si umí poradit

Trump a Si Ťin-pching se tento týden potkají na schůzi G20 (28-29. června) v Osace. Vyjednavači snižují očekávání z této schůzky, finanční trh očekává minimálně pauzu v eskalaci obchodní války mezi USA a Čínou. Nicméně není moc informací, které by naznačovaly, že nepůjde jen o pauzu. Na začátku července by měly platit další vyšší cla na čínské dovozy (tentokrát na dovozy v hodnotě 300 mld. USD).

Data o zahraničním obchodu ukazují, že dovozy z USA do Číny poklesly o 15% ve srovnání se začátkem 2018. Dovozy z ostatních zemí do Číny vzrostly o 13%. Jinými slovy, Čína výrazně omezila dovozy z USA a částečně je nahradila dovozy z ostatních zemí. Opačným směrem tento obchodní spor funguje pomaleji: dovozy do USA z Číny se letos snižují, ale ve srovnání se začátkem roku 2018 jsou pořád o necelá dvě procenta výš.