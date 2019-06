Důvodů k recesi je dostatek. Tradeři si přijdou na své

Dlouhodobě na trzích nevyhrává člověk s nejvyšším IQ, vzděláním a znalostmi, ale ten, kdo to dokáže dokonale skloubit s psychologií, odhadnout reakce a nenechat se ovlivnit davem. Takoví lidé jsou vítězi, moc jich ale není, řekl v rozhovoru analytik Saxo Bank Tomáš Daňhel. V současnosti podle něj žijeme v období nestandardně dlouhého růstu, které ale nevydrží věčně. Důvodů k možnému vypuknutí recese je totiž dostatek.

Jak vy osobně vzpomínáte na krizi z roku 2008? Vybavíte si jednotlivé události a dny kolem pádu Lehman Brothers?

V té době jsem dokončoval ekonomku, zaměření na finance a bankovnictví, sledoval jsem tedy tento sektor velmi podrobně, stejně jako dění na finančních trzích. Možná jsem si i chvíli říkal, jestli jsem zvolil správně s ohledem na budoucí uplatnění. Přeci jen, situace tehdy nevypadala zrovna růžově. Zpětně jsem však velmi rád za toto rozhodnutí. Svět financí, investování a především tradingu přináší dennodenně spoustu skvělých příležitostí, zajímavostí a v neposlední řadě i adrenalinu.

Co byl pro Vás nejsilnější moment, zážitek z této doby?

Především sledování reakce trhů a chování investorů. A to i proto, že v oboru investic je psychologie zcela klíčová. Dlouhodobě na trzích nevyhrává člověk s nejvyšším IQ, vzděláním a znalostmi, ale ten, kdo dokáže tyto znalosti dokonale skloubit právě s psychologií, odhadnout reakce a nenechat se ovlivnit davem. Takoví lidé jsou v tomto světě vítězi, moc jich ale není.

Co další ekonomické krize? Která z nich Vás „zaujala“ při studiích ekonomie?

Krizí jsme zažili už hodně. Ex-post je velmi dobře analyzujeme a dnes se každý předhání, kdo lépe předpoví tu další. Když o tom však víc přemýšlím, nepřijde mi, že jsme se z předchozích krizí nějak významně poučili. Jak jinak si lze vysvětlit chování centrálních bank v posledních několika letech? A nemusí se vždy jednat o centrální banky, aby to nevyznělo, že regulace a měnová autorita je za vše zodpovědná. Naopak v případě ČNB oceňuji způsob ukončení intervencí, byť dlouhodobě je reakce trhů jiná, než se všeobecně očekávalo. Navíc s následky intervencí se bude ČNB potýkat ještě poměrně dlouho a nečeká ji jednoduchý úkol. Chování investorů, a tím mám na mysli především globálních institucionálních hráčů, však považuji při nejmenším za nestandardní. Trhy jsou nyní oceněny poměrně vysoko, což nemusí být problém, pokud je to podloženo reálnými výsledky. Nacházíme se však v této situaci?

O kolik procent spadne akciový trh během recese?

V současné době žijeme v období nestandardně dlouhého růstu. Ten se nyní zpomaluje, což je logické, protože nelze zrychlovat do nekonečna. V prosinci oslabily trhy o více než 15 %, v recesi by to mělo být tedy více. V případě recese bych očekával, že trhy budou určitým tempem klesat bez přehnaných reakcí. To si ale v dnešní době, kdy se trhy nechovají racionálně, nedovedu představit.

Mluví o tom ekonomové, ptají se jich na to novináři. Často spekulativně. Proč by ale tedy v letošním roce mohla nastat recese?

Našli bychom dostatek důvodů pro recesi – sama Evropa se nyní potýká s mnohými problémy v čele s brexitem. Stále visí riziko nad Itálií, případně dalšími státy nejen jižní Evropy. Často skloňovaná je obchodní válka mezi USA a Čínou. Pokud trhy začnou na tyto hrozby reagovat, můžeme se těšit na mnoho obchodních příležitostí a zvlášť tradeři si přijdou na své.

Každopádně jisté indicie zpomalení tu jsou. Na co se Saxo Bank snažila upozornit v loňském roce?

Celoročně jsme poukazovali na vysoké ocenění akciových trhů, na dlouhodobě nestandardní kroky centrálních bank, ale i na politické riziko v čele s brexitem, u kterého se nechme překvapit, zdali vůbec nastane. Letos jsme s cílem „ohlídat“ příchod recese vytvořili speciální stránku nazvanou Recession Watch, kterou plníme aktuálními analýzami trhu a monitorujeme za nás klíčové ukazatele případné recese.

Co aktuálně ukazují modely Saxo Bank?

Nemůžu říci, že se výrazně liší od diskutovaných témat výše. Letošní rok očekáváme ve znamení zvýšené volatility, avšak i tak ve znamení růstu.

Jak se tedy na krizi připravit? Co byste doporučil?

Zlaté a obecně platné pravidlo na krizi bych vám nabídl rád, hledat ho ale budeme těžko. Každý investor je jiný a má jinou strategii. Někdo bude spekulovat na růst volatility, někdo zase na pokles akciových trhů. Jeden bude využívat ETF fondy, druhý CFD na shortování a třetí bude vypisovat call opce, případně kupovat dlouhodobé put opce. Doporučil bych následující: připravte si pevný plán, co dělat v případě poklesu trhů. Je velký rozdíl, zdali budu limitovat ztráty pomocí stop-lossů nebo budu čekat, až se trhy podívají na pomyslné dno a poté výrazně navýším pozice. Zvláště druhé uvedené je velmi náročné z psychologického hlediska a je třeba se na to buď připravit, nebo tomu předejít. Navíc jak už jsme si řekli na začátku, psychologicky opravdu silných hráčů v této oblasti zas tolik není.

Pokud byste měl „křišťálovou kouli“…. Čeká nás několik měsíců či let stagnace? Nebo tipnete datum, kdy to může spadnout?

V následujících měsících očekávám spíše pozvolný růst s krátkodobými výkyvy. V horizontu pár let by se stagnace měla dostavit, protože ekonomický cyklus trvá již deset let, což je extrémně nestandardní. Ochlazení přijít zákonitě musí a bude zdravé pro ekonomiku. Konkrétní datum ale střílet nebudu, to bych skutečně pálil od boku.

Co podle Vás může krizi odstartovat? Mohla by to být Čína?

Myslím, že by bylo mylné snažit se ukázat prstem na jeden faktor, který odšpuntuje krizi. Možná bych se i trefil, ale jednalo by se spíše o náhodu. A to i přesto, že jako zkušený investor na akciových trzích na náhodu příliš nevěřím.





Autor: Tomáš Daňhel, analytik Saxo Bank