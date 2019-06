Proteče tající evropský průmysl do zbytku ekonomiky?

Evropský průmysl má problém. Trápí ho obchodní napětí, slabší poptávka v Číně a problémy v automobilovém sektoru. Pád ještě není tak tvrdý, protože ho tlumí sektory jako doprava a technologie. Už i Evropská centrální banka se ale obává, že kdyby byly potíže evropského zpracovatelského sektoru drastičtější, sektor služeb je nedokáže ustát.

Obava je tak velká, že prezident Mario Draghi označil šíření problémů z průmyslu šířeji do ekonomiky za problém. „Klíčovou otázkou je, jak dlouho dokáže být zbytek ekonomiky uchráněn od zpracovatelského sektoru, který je pořád slabý,“ prohlásil Draghi minulý týden ve čtvrtek. A obdobně François Villeroy de Galhau, šéf francouzské centrální banky a člen Rady guvernérů ECB ve středu uvedl, že ECB by mohla navýšit intenzitu podpůrných opatření, pokud bude eurozóna vykazovat další známky slabosti. Nedokáže ale vyřešit obchodní napětí, které je pro ekonomiku horzbou číslo jedna.

Hrozba menšího množství zakázek pro firmy ve zpracovatelském sektoru znamená, že by méně investovaly a přijímaly nové zaměstnance. To by trh stahovalo ještě víc. Utrpěla by i důvěra, podniky a zákazníci by byli opatrnější, což by se promítlo do zájmu po úvěrech od bank.

Sektor služeb tvoří zhruba tři čtvrtiny produkce eurozóny, takže v sázce je toho hodně. Pokles obchodu už pocítil trh s leteckou nákladní dopravou. Mírné zpomalení poptávky již za strany francouzských a německých zákazníků začali v minulých měsících pociťovat řidiči nákladních vozů ve Španělsku. Následující graf ukazuje, že zaměstnanost ve službách se v současném zpomalení drží o trochu lépe než ve zpracovatelském průmyslu.

Hnízdo evropského poklesu zpracovatelského sektoru se nyní nachází v Německu. Tamní index nákupních manažerů naznačoval pokles letos zatím v každém jednotlivém měsíci. Francie, Španělsko a Itálie vypadají, že jsou v lepší kondici, růst je ale jenom nepatrně lepší než stagnace.

Evropská lokomotiva Německo už určitou bolest pociťuje. Letos by za celý rok mohlo přidat jenom 1,2 %, což je méně než polovina tempa hospodářského růstu předpovídaného Spojeným státům.

Problémy Německa jsou specifické - někteří upozorňují na německou expozici vůči světovému obchodu a především kapitálovému zboží a autům. Nákaza by se tudíž nemusela uskutečnit.

„Lidé, kteří vidí sklenku zpola plnou, říkají, že zpomalení ve zpracovatelském sektoru je dost atypické, když má kořeny v obchodu a nejistotě,“ uvedl podle Bloombergu William De Vijlder, hlavní ekonom BNP Paribas. „Není to reflexe kolapsu domácí poptávky.“

Domácí poptávku podporuje pracovní trh, na který se odkazuje i sama ECB, když razí optimističtější pohled. Zaměstnanost roste bez přerušení 23 měsíců a míra nezaměstnanosti klesla na nejnižší úroveň za více než deset let. Solidní kondici pracovního trhu připomíná i Carsten Brzeski, ekonom ING ve Frankfurtu. „ECB je připravena jednat a bude potřebovat jenom velmi malou nebo menší ekonomickou nehodu."

Eurostat ve čtvrtek uvedl, že průmyslová výroba v eurozóně se v dubnu meziměsíčně snížila o 0,5 procenta, a klesá tak už dva měsíce. Dolů ji táhne zejména prudký propad v Německu i pokles v Itálii.

Zdroj: BBG, ČTK