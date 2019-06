Inflace v USA bez většího překvapení

Americká inflace měřená jako přírůstek CPI činila v květnu meziměsíčně 0,1 procenta a meziročně 1,8 procenta. Inflace CPI v USA (mzr., %)

Čekalo se o desetinku víc, takže překvapení není nijak velké. Navíc Fed se z vícero technických důvodů řídí primárně trochu jiným měřítkem inflace (deflátorem soukromé spotřeby). Uvedené hodnoty nicméně zapadají do nynější nálady, že Fed rozhodně nebude zvyšovat sazby, ba dokonce že je bude nejspíš snižovat, a to vcelku brzo (většina trhu to čeká už v létě).

Michal Skořepa, makroanalytik České spořitelny