Průzkum: 51% Američanů se neobejde bez jediné výplaty. Nespoří. Vysoká míra zadlužení v metropolích

Podle studie vypracované při Chicagské universitě se plných 51% Američanů neobejde bez jedné jediné výplaty. Pokud by došlo k jejímu výpadku, museli by sahat do úspor a nebo si vzít půjčku.Polovina Američanů nemá naspořeno vůbec nic případně něco do 500 USD Průzkum potvrzuje starší odhady Fedu, který uvedl, že nenadálý výdaj ve výši 400 USD si nemohou dovolit hned 4 z 10 Američanů.10 hlavních metropolí sužuje vysoká míra zadlužení jejich obyvatel. Nejhůře na tom jsou Chicago a New York s průměrným dluhem 119 110 a 85 600 USD . Následují Los Angeles, Filadelfie, San Jose, San Diego, Dallas, Houston, San Antonio a Phoenix s dluhy od 13 290 po 56 390 dolarů (304 tisíce až 1,3 milionu Kč ) na hlavu.Celostátní průměr při celkovém dluhu USA 22 biliónů USD vychází na 707 000 USD = cca 16,2 mil. Kč