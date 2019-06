ČR: Nezaměstnanost v květnu klesla na 2,6%, bez práce nejméně lidí od 1997

Nezaměstnanost v České republice v květnu klesla na 2,6 procenta z dubnových 2,7 procenta. Bez práce bylo 200.675 lidí, což je nejméně od května 1997. Volných pracovních míst opět přibylo a jejich nabídka tak nadále převyšovala počty nezaměstnaných. Úřady ke konci května evidovaly 346.552 volných míst. Informoval o tom dnes Úřad práce ČR.



Květnový pokles nezaměstnanosti se shoduje s odhady analytiků, které oslovila ČTK.



Volných míst proti dubnu přibylo zhruba o 6600 a podle úřadu práce situace na pracovním trhu odpovídala dlouhodobému vývoji i ročnímu období. V plném proudu byly sezonní práce ve stavebnictví, v gastronomii, cestovním ruchu, zemědělství, zahradnictví, v lesnictví, rybářství, lázeňství či těžbě. "Tyto činnosti poběží i v dalších měsících a nezaměstnanost by tak mohla ještě dále klesat," uvedla generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková a doplnila, že v řadě regionů je současný podíl nezaměstnaných na historických minimech. V souvislosti s tím ale firmám chybí například kvalifikovaní řemeslníci nebo odborníci v informačních technologiích.



Nezaměstnanost klesla v květnu ve všech krajích s výjimkou Prahy a Zlínského kraje, kde stagnovala. Nejnižší podíl nezaměstnaných, 1,7 procenta, vykázal Pardubický kraj, následoval Jihočeský a Plzeňský kraj shodně s 1,8 procenta. Největší podíl nezaměstnaných, i přes jejich pokles, zůstal v Moravskoslezském kraji, kde dosáhl 4,2 procenta.



Mezi kraji klesla nezaměstnanost v 75 regionech, přičemž nejníže se dostala v okrese Praha-východ, kde dosáhla jednoho procenta. Jen mírně vyšší byla nezaměstnanost na Rychnovsku nebo Jindřichohradecku. Naopak nejvyšší nezaměstnanost mělo v květnu Karvinsko, a to 6,8 procenta. U dalších v pořadí Mostecka a Ostravy- města mírně překročila hranici pěti procent.



V okrese Praha - východ byl také nejnižší počet uchazečů o práci v poměru k počtu míst, na jednu volnou pozici tam připadalo 0,1 uchazeče. Stejného počtu uchazečů na jedno místo dosáhly ale i okresy Tachov, Domažlice a Pardubice. Naproti tomu Karviná měla nejvíce uchazečů na jedno místo, a to 5,2. V celorepublikovém měřítku na jednu volnou pozici připadlo v květnu v průměru 0,6 uchazeče.