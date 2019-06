ECB opět odkládá zvýšení sazeb, výhled je temnější

Evropská centrální banka (ECB) dnes podle očekávání ponechala své úrokové sazby na rekordních minimech. Předpověděla rovněž, že sazby zůstanou na současných úrovních přinejmenším do poloviny příštího roku. Nejbližší možný termín změny úroků tak odsunula o šest měsíců. Banka rovněž zveřejnila podrobnosti o podmínkách nové nabídky levných úvěrů soukromému finančnímu sektoru.



Základní úroková sazba ECB je nyní na nule a depozitní sazba činí dokonce minus 0,4 procenta. To znamená, že komerční banky musejí za uložení svých peněz u ECB platit. "Rada guvernérů nyní očekává, že základní úrokové sazby ECB zůstanou na současné úrovni alespoň do první poloviny roku 2020," uvedla ECB v dnešní tiskové zprávě.

Prezident ECB Mario Draghi na následné tiskové konferenci upozornil, že dnešní rozhodnutí bylo jednomyslné. Rizika jsou ale vychýlena směrem dolů a vysoký stupeň měnové akomodace je nezbytný. Rada je podle Draghiho dokonce připravena použít znovu nástroje jako nižší úroková sazba a někteří její členové možnost snižování úrokových sazeb dnes zmínili. Také prý zmínili možnost obnovení programu nákupu aktiv (APP).

Eurozóna podle Draghiho nadále čelí obtížím. Příchozí data ukazují na slabší růst ve druhém a třetím čtvrtletí letošního roku. Letošní růst eurozóny nicméně ECB nyní odhaduje na +1,2 % oproti +1,1 % v předchozí prognóze. Odhad pro rok 2020 ale ECB zhoršila na 1,4 % oproti dřívějším +1,6 %.

Euro po oznámení měnově politického rozhodnutí ECB navýšilo zisky k dolaru, které ale pozvolna zase odevzdává.

Na tiskovou konferenci šéfa ECB se můžete podívat ze záznamu: