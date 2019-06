Co (ne)čekat od dnešního zasedání ECB

Evropská centrální banka dnes rozhodne o sazbách. Ty dle našeho očekávání zůstanou beze změny. Vedle toho bude zveřejněna aktualizovaná prognóza a společně s ní zřejmě i bližší detaily úvěrového programu TLTRO. Celkově čekáme spíše holubičí rétoriku, což by mohlo dostat euro lehce pod tlak.

U aktualizovaného výhledu ECB bude zajímavé sledovat, jak se Draghi a spol. postaví k nad očekávání lepšímu výsledku růstu evropské ekonomiky za první kvartál. Vzhledem ke slabé podnikatelské náladě a nadále trvajícím rizikům – od obchodních válek přes brexit až po dění v čínské ekonomice – však nečekáme výraznější revizi. Rada guvernérů se rovněž bude muset „poprat“ se slábnoucími inflačními očekáváními. Ta měřená eurovým 5Y5Y inflačním forward swapem klesla na minima z roku 2016 na úrovni 1,2 %.

Investoři se budou soustředit zejména na detaily ohledně programu TLTRO, prostřednictvím kterého ECB dodává do evropského bankovního systému likviditu. Jeho začátek je načasován na září, přičemž dnes by Draghi mohl oznámit podmínky čerpání, včetně sazeb. Ve hře je i debata o možnosti zavedení odstupňovaného úročení rezerv, které evropské banky drží u ECB. V tomto případě však čekáme, že Rada guvernérů tuto možnost (prozatím) neprobírala.

Celkově tedy čekáme, že výstup z dnešního zasedání ECB vyzní holubičím tónem. Sazby by měly zůstat beze měny, stejně tak i dosavadní forward guidance. Avšak vzhledem k nejistotám a zejména slábnoucím inflačním očekáváním bychom se nedivili, pokud by Rada guvernérů ve zbytku roku sáhla alespoň po změně forward guidance, a to ve smyslu garance udržování sazeb na aktuálních úrovních až za horizont letošního roku. Na snížení sazeb to prozatím nevidíme, byť trh vidí pravděpodobnost tohoto kroku během letošního roku na více než 50 %.

Ještě před zasedání ECB bude zveřejněna revize výsledku HDP eurozóny za první kvartál. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1232 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,26 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1219 do 1,1297 EURUSD.*

Koruna se společně se zbytkem regionu posouvá k silnějším hodnotám. K těm domácí měně a celkově měnám rozvojových trhů pomáhá zejména uvolněná rétorika představitelů Fedu projevující se na posilování eura vůči dolaru. Holubičí výstup z dnešního zasedání ECB by mohl k ziskům koruny ještě něco málo rovněž přidat.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,66 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,60 až 25,70 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,69 až 23,88 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.