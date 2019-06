Oživení tuzemského průmyslu (Komentář)

Průmyslová výroba v dubnu meziměsíčně vzrostla o 0,8 % (po sezónním očištění) a meziročně o 3,3 %. Výsledek je lehce nad očekáváním trhu. Po prvním čtvrtletí stagnace se tak tuzemská výroba dočkala oživení. Nejvíce průmyslu pomohlo znovunastartování automobilového sektoru, který v dubnu vzrostl meziročně o 5,4 %. Dařilo se ale i energetickému odvětví nebo kovodělné výrobě. Naopak mírně poklesla výroba elektroniky a zpracování dřeva. Celkově je dubnový výsledek pozitivní i v kontextu dlouhodobého poklesu důvěry jak doma, tak i v zahraničí.



Dobrou zprávou je i statistika nových zakázek, které se zvýšily meziročně o 9,0 %, což je dvojnásobné tempo ve srovnání s průměrem za posledních dvanáct měsíců. I nadále pokračuje trend mírného poklesu zaměstnanosti v průmyslu, který souvisí s zefektivňováním pracovních procesů a racionalizací výroby. Zároveň také opět zrychlil růst mezd, který může souviset s propouštěním nejméně kvalifikovaných pracovníků.



Průmyslová výroba v prvním kvartále v podstatě stagnovala, zatímco druhé čtvrtletí by mělo přinést mírné oživení výroby. Předchozí úspěšné roky však už nedožene. Vloni průmysl ještě vzrostl o více než 3 %, letos bude jeho dynamika zhruba poloviční. V první polovině roku mu nepomáhá slabá výroba v Německu, na které je tuzemský průmysl silně navázán. Zároveň také přetrvávají obavy tuzemských firem ohledně obchodních válek nebo odchodu Velké Británie z EU. V druhé polovině by však už mělo dojít k vyřešení největších nejistot v globální ekonomice a rozjet by se měla i eurozóna v čele s Německem. Na druhou stranu očekáváme zpomalení americké ekonomiky v druhé polovině roku, což se do značné míry projeví i na poptávce v Evropě.