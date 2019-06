Oživení světové ekonomiky v nedohlednu

Finanční trhy čelí v posledních týdnech sérii negativních překvapení. Ať už jde o nárůst politických rizik v Evropě, napětí mezi USA a Čínou nebo spor mezi USA a Íránem. Vše nasvědčuje tomu, že v dohledné době nebudeme svědky oživení světové ekonomiky.

Rozvinuté trhy jsou při takovém vývoji obvykle odolnější než zbytek finančního světa. Jsou totiž považovány za bezpečné přístavy, což platí zejména o USA. Index MSCI Emerging markets však za poslední měsíc ztratil 9 % své hodnoty, jihoafrické akcie se propadly o 14 % a stejně tak i akcie Jižní Koreji. Investoři jsou na těchto trzích zdrženliví, což ještě zvyšuje tlak na tamní centrální banky, aby nachýlily svůj postoj směrem k expanzivní politice.

Zpomalení v Číně

Při pohledu na aktuální ekonomické výsledky Číny to stále vypadá, že dojde ke zrychlení růstu HDP země. Dubnová čísla z úvěrového trhu sice nebyla uspokojivá, ale je potřeba mít na paměti, že měsíční údaje vykazují obvykle vysokou volatilitu. A to i v době silných ekonomických stimulů.

Podobně jako při zpomalení v roce 2016 pravděpodobně uvidíme, že čínský státní sektor se bude snažit absorbovat ekonomické šoky. Státní investice budou pravděpodobně vyvažovat pokles investic soukromého sektoru a s nárůstem obchodní války bude tento trend stále viditelnější. Obchodní spor bude mít pravděpodobně na Čínu příznivý vliv. Vláda bude nucena otevřít úvěrové kohoutky, aby stimulovala odvětví telekomunikace, které je nejvíce postiženo americkým cly.

Čínské stimuly nemají navzdory očekávání dosud viditelný dopad na sousední země ani na globální ekonomiku. Export většiny asijských států klesá, s výjimkou Vietnamu, který vyvezl v prvních pěti měsících zboží s o 28 % vyšší hodnotou než loni. Export z Číny v dubnu meziročně klesl o 2,7 %. Japonský export byl nižší o 2,4 % a vývoz z Thajska klesl o 2,6 %. Jak naznačují čísla za květen, ke zhoršení bude pravděpodobně docházet i v následujícím období.

Ekonomika USA v rukou Fedu

Negativní je i ekonomický výhled v USA. Je zde sice stále velké množství ekonomických ukazatelů, které hovoří o tom, že ekonomika je silná, ale objevují se i signály, které poukazují na zpomalení a jsou důvodem obav investorů. Jedná se například o zpracovatelský průmysl, jehož aktivita se dostala na devítileté minimum. Zpomalení průmyslu dokládají také klesající objednávky ve výrobě statků dlouhodobé spotřeby. Hodnota jednoho z oblíbených ukazatelů - Národního indexu aktivity sestavovaného chicagským Fedem, je mínus 0,32.

Odhad pobočky Fedu v Atlantě hovoří o růstu HDP ve druhém čtvrtletí o 1,2 %, což je mnohem méně než 3,2 % v prvním čtvrtletí. Na americké ekonomice se tedy jednoznačně odráží obchodní válka, která již není podporována masivními daňovými úlevami. Růst ve druhém čtvrtletí bude podle nás zklamáním na úrovni 1 %.

Odhadujeme, že dalším krokem Fedu bude snížení sazeb ve druhém pololetí. Jen samotný obchodní spor mezi USA a Čínou je proto dobrým důvodem. Další kroky Fedu budou záležet na tom, jak razantní zhoršení ekonomiky v následujících měsících uvidíme. Pozornost se zaměří zejména na finanční podmínky, spotřebu a inflaci.

Evropou rezonuje téma voleb

Tento měsíc bude pro investory velmi náročný. V Evropě jsou opět tématem volby. Ať už červnové v Řecku nebo zářijové v Rakousku. Ve Velké Británii současně odstartovala kampaň na místo lídra konzervativců. Zdejší politická situace podle nás naznačuje, že odchod země z EU v plánovaném říjnovém termínu je velmi nepravděpodobný.

Nový lídr Konzervativní strany bude zvolen koncem června. Jeho prvním krokem může být vyhlášení předčasných voleb v září nebo říjnu. Vypadá to tak, že Británie si bude muset s EU dohodnout opět nový termín brexitu.

Italská Liga severu získala v evropských volbách silný mandát. S velkou pravděpodobností tak bude iniciovat předčasné volby, aby se zbavila koaličního partnera Hnutí pěti hvězd. Pravděpodobně se zvýší i napětí mezi Bruselem a Římem, kdy Evropská komise hrozí zahájením disciplinárního řízení proti Itálii. Dalším důsledkem evropských voleb bude oznámení nástupce Maria Draghiho a nového prezidenta ECB v následujících týdnech.

Na nejbližším zasedání ECB pravděpodobně neuvidíme žádné překvapení. Důvěra v sektoru služeb v Německu je nejnižší od roku 2014. Nízké jsou i inflační očekávání - zhruba na úrovni 1,3 %, což je nejméně od září 2016.

Konec obchodní války zatím v nedohlednu

Očekáváme, že v obchodní válce časem dojde k dohodě. Prozatím však na obou stranách ještě zbývá řada nevyřešených otázek. Ani na nejbližším zasedání zemí G20 v japonské Ósace proto pravděpodobně ještě nedojde k urovnání sporu.

Ačkoliv se o tom často spekuluje, je málo pravděpodobné, že by Čína začala prodávat americké pokladniční poukázky a využila je jako zbraň v obchodní válce. Poškodilo by to totiž obě strany. Více pravděpodobný je zákaz vývozu vzácných nerostů do USA nebo pokračující znehodnocování čínského juanu.



O autorovi:

Christopher Dembik je vedoucím oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži. Členem týmu Saxo Bank se stal v roce 2014 a vedoucím makroekonomické strategie je od roku 2016. Zaměřuje se na analýzu monetární politiky a globální makroekonomický vývoj ovlivněný fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickou analýzou.

V roce 2015 získal cenu Thomson Reuters StarMine pro nejlepší makroekonomické předpovědi ve Francii. Pro Saxo Bank tvoří Dembik měsíční Makroekonomické vyhlídky, které se zaměřují na monetární politiku, a pravidelně vydává své analýzy francouzské a polské ekonomiky. Často je citován v mezinárodních zpravodajských médiích, jako jsou např. Bloomberg, TF1 a Newsweek.

Dembik dříve pracoval jako analytik francouzského velvyslanectví v Tel Avivu a během studií na Ekonomickém ústavu Polské akademie věd napsal práci na téma budoucnosti eurozóny.

Christopher Dembik vystudoval fakultu mezinárodních studií na Sciences Po Paris. Jeho rodným jazykem je francouzština, ale mluví také dobře anglicky a španělsky a domluví se trochu hebrejsky.