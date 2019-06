Týdenní report: Obchodní válka USA - Čína pokračuje. Čína kontruje protiopatřeními

Týdenní CYRRUS analytik report:

Obchodní válka USA - Čína pokračuje. Čína kontruje protiopatřeními. Stále existuje značná šance na dohodu, ale je těžké odhadnout její načasování a parametry.



Donald Trump dále ukazuje, že je ochoten otevřít i další fronty obchodní války. Minulý týden tak oznámil, že USA uvalí 5 % cla na dovozy z Mexika s hrozbou dalšího zvýšení na 25 % od října.



Klíčovým rozdílem v této situaci, je chování centrálních bank. Šéf americké centrální banky včera uvedl, že Fed je připraven jednat tak, aby udržel expanzi ekonomiky. Jinými slovy, pokud obchodní války budou snižovat výhled růstu, centrální banka bude snižovat úrokové sazby. Takový výrok snižuje potenciál dalšího poklesu akciových trhů, ale rizika obchodních válek jsou stále značná.

Výrok šéfa centrální banky výrazně povzbudil akciové trhy a současně pomohl posílit české koruně proti euru.



Makroekonomický vývoj zůstává relativně příznivý. Zejména pozitivně se vyvíjí trh práce a související indexy důvěry spotřebitelů. Ostře sledovaný index ISM v USA v souladu s našimi obavami klesl, ale stále se nachází jasně v pásmu indikující expanzi výrobního sektoru.



V horizontu jednoho týdne budeme kromě dalších zpráv o obchodních válkách sledovat zítřejší zasedání ECB. Ta zveřejní detaily dodávek dlouhodobé likvidity pro banky, což může trhy pozitivně ovlivnit, pokud budou nastavena štědrá pravidla. Současně ECB zveřejní novou prognózu. S ohledem na budoucí rizika pro růst by pozitivem zejména pro bankovní sektor bylo, pokud by ECB diskutovala možnost zavedení tzv. speciálních úrokových měr pro banky tak, aby nenesly břemeno záporných úrokových měr. Toto opatření je ale prozatím spíše nepravděpodobné.



Zveřejněn dále bude vývoj trhu práce v USA za květen, což by se mělo nést v pozitivním duchu. Vedle toho probíhají poltická jednání ve Velké Británii s tím, že Theresa May oznámila odstoupení k 7. červnu.



Minulý vývoj:

Pozitivní faktory:

• Trh práce a důvěra spotřebitelů v USA i v EMU

• Fed signalizoval možnost poklesu úrokových sazeb



Neutrální faktory:

• Sága brexitu pokračuje



Negativní faktory:

• Trump hrozí uvalením až 25% cel na Mexiko

• Trump oznámil, že odebere Indii speciální status, ve kterém dosahovala nižších cel (hodnota cca 5 mld USD)

• Čína oznámila, že bude kontrovat vlastním black-listem

• Evropská komise hrozí disciplinárními kroky vůči Itálii (nadměrný deficit)

• Prohra Konzervativců a rezignace Theresy Mayové zvyšují pravděpodobnost tvrdého brexitu



Vývoj indexu překvapení ve vztahu k pohybu akciových indexů:

Jak v případě USA tak eurozóny se index překvapení za uplynulý týden změnil minimálně. Hodnoty akciových trhů klesají k úrovním, které by indikoval vztah indexu překvapení a akciových trhů.



Vysvětlivky: uvedené grafy ukazují vývoj tzv. Economic surprise indexů měřící kumulovanou, váženou a současně normalizovanou odchylku zveřejňovaných makroekonomických dat od toho, co analytici podle Bloombergu očekávali. Uvedené odchylky korelují s vývojem akciových trhů.