Emerging markets a levná práce? Zapomeňte, říká expert

Rozvíjející se ekonomiky bohatnou a s tím mizejí výhody spojené s levnou pracovní silou a relativně nižšími ekologickými a dalšími standardy. To na jednu stranu vede k repatriaci výroby do rozvinutých zemí, zároveň to ale dává vzniknout nové konkurenci. A to mimo jiné také v oblastech, které jsou tradičně doménou českých firem, řekl v nejnovějším rozhovoru na platformě Alter Eko partner poradenské společnosti London Market Petr Karel hlavní ekonomce Raiffeisenbank Heleně Horské.

