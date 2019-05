Počet německých nezaměstnaných dále poklesne (Ranní zpráva z finančního trhu)

Situace na přehřátém německém trhu práce se začíná mírně ochlazovat. Počet nezaměstnaných Němců sice dále klesá, tvorba volných pracovních míst se však již zastavila. Růst francouzského HDP za Q1 by mohl být revidován o jednu desetinku směrem nahoru. V regionu budou zveřejněna pouze data z maďarského trhu práce.

Francouzský růst HDP bude revidován nahoru

Německá míra nezaměstnanosti v květnu zřejmě stagnovala na nejnižší úrovni od dob sjednocení Německa (4,9 % y/y). Počet nezaměstnaných podle našeho odhadu poklesl o dalších 8 tisíc po dubnových 12 tisících. Počet volných pracovních míst se v posledních šesti měsících již stabilizoval a neroste. Vzhledem k jen velmi pomalu se lepšící situaci v německém průmyslu a obavám ze zpomalení globální poptávky bude počet nových pracovních míst v následujících měsících spíše klesat.

Francouzský růst HDP za Q1 19 by mohl být revidován o jednu desetinu směrem nahoru. Naznačují to alespoň indikátory důvěry a další nově zveřejněná data. Dynamika HDP by se tak mohla posunout na 0,4 % q/q a 1,2 % y/y.

Poskytování úvěrů v eurozóně roste, euro to ignoruje

Růst úvěrů domácnostem v eurozóně dosáhl v dubnu nejrychlejšího tempa za posledních deset let. Rychle roste i poskytování podnikatelských úvěrů. Jejich dynamika byla nejvyšší od dubna loňského roku. Na posílení eura to ale nestačilo. Naopak, společná měna dnes ráno otevírá na úrovni 1,117 USD/EUR, zatímco ještě včera se pohybovala kolem hladiny 1,119 USD/EUR.

Region zřejmě čeká další nudný den

Kalendář regionálních událostí je dnes poloprázdný. Čeká nás jen maďarská míra nezaměstnanosti, která bude stagnovat na březnové úrovni. Mnoho podnětů nenabídne ani světový kalendář. V regionu tak dnes budeme nejspíš svědky poklidného obchodování technického charakteru.

Maďarská centrální banka ponechala sazby beze změny

Maďarská centrální banka (MNB) ponechala úrokové sazby beze změny. Zároveň znovu zopakovala potřebu opatrného přístupu. Jednodenní depozitní sazbu zvýšila naposledy v březnu a to o 10 bb na současných -0,05 bb. Další zvýšení této sazby očekáváme v červnu, kdy centrální banka bude mít k dispozici novou inflační zprávu. Zvýšení tříměsíční úrokové sazby očekáváme v závěrečném čtvrtletí letošního roku. Ke zpřísňování měnové politiky tlačí centrální banku rostoucí inflace, která se v dubnu v meziročním srovnání vyšplhala až na úroveň 3,9 %.