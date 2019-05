Nálada v Německu nevěstí nic dobrého

Německá ekonomika je na rozcestí. Poté, co na konci roku 2018 jen těsně unikla recesi, zažila relativně slušný start do roku 2019 (+0,4 % mezikvartálně). Podnikatelské nálady se ale v dubnu i květnu znovu zhoršily, a to v nich ještě není vidět poslední rozjezd obchodního válčení mezi EU a USA. Index německé podnikatelské nálady Ifo poklesl podruhé v řadě na 97,9 bodu - což je nejhorší úroveň za posledních skoro pět let. Výrazný byl především propad hodnocení současné situace. Podobný obrázek nabízí i konkurenční index PMI. Nálada je nadále špatná především v průmysli, ale výraznější zhoršení sentimentu tentokrát zaznamenaly služby, zatímco nálada v maloobchodě a stavebnictví se vylepšuje a celkový obrázek zlepšuje. Ovšem ne dostatečně…



Je sice pravda, že v posledních měsících nebyly podnikatelské nálady úplně spolehlivým předskokanem německého průmyslu - jeho výkon byl minimálně v prvním kvartále lepší, než naznačovaly průzkumy. Zhoršující se trend se ale pravděpodobně na výkonu Německa v polovině roku 2019 podepíše. Zvlášť pokud německé investory dodatečně vystraší obchodní střet USA a Číny. Počítáme proto nakonec s pomalejším tempem růstu jak v druhém, tak ve třetím kvartále (0,2-0,3 %). Euro po německých číslech jenom zůstane v defenzivě, do které se dostalo ve světle blížících se eurovoleb.