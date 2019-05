Má EU mluvit i do platů či pracovní doby? Toto si myslí české strany

V dalším díle speciálu TN.cz zaměřeného na srovnávání programových priorit hlavních českých politických stran před volbami do Evropského parlamentu jsme se zaměřili na ekonomiku. Strany odpovídaly na otázky, jestli podporují větší aktivitu Unie v sociální politice a zda by mělo dojít ke změnám v dotačních programech.

Možnosti Evropské unie v sociální politice jsou dnes omezené. A většina českých stran by to tak nechala. Ať si o výši minimální mzdy, délce pracovní doby a dalších opatřeních rozhodují státy samy. Výjimkou je levice, která se celounijní regulaci nebrání.

Strany odpovídaly na otázku: Měla by být EU aktivnější i v sociální politice (celounijní minimální mzda, maximální pracovní doba, atd.?). Pokud ano, tak jaká opatření byste podporovali?

Podle ODS by tomu tak rozhodně být nemělo. "Sociální politika musí zůstat v kompetenci členských států tak, jak je tomu doposud. Žádné řešení typu "jedna košile padne všem" v této oblasti neexistuje," napsali občanští demokraté.

ČSSD uvedla, že bude prosazovat zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy. Jako příklad uvádí Francii, kde má pracovní týden 35 hodin, či Švédsko, které experimentovalo s šestihodinovým pracovním dnem. "Není to tedy žádné sci-fi, ale reálné opatření, jež řeší nejen nespravedlivou délku pracovní doby, ale i čistě praktické otázky, jak zvládnout práci i péči o rodinu. Historicky je vyzkoušené, že zkrácení pracovní doby zvyšuje produktivitu práce," napsali sociální demokraté.

Komunisté dokonce zásahy do sociální politiky považují za zcela nutné. "Je to mnohem rozumnější, než bavit se o evropské armádě a posílat z peněz EU přes 300 miliard na zbrojení. V rámci honby za jednotným trhem EU zcela zapomněla na sociální stránku věci a dnes vidíme propastný rozdíl mezi životní úrovní mezi některými regiony, ale i mezi starými a novými členskými státy," napsala KSČM a zdůraznila, že v programu má požadavek na celounijní minimální mzdu. S odbory v ČR i v dalších zemích chce projednávat další sociální opatření.

Zcela opačný názor zastávají zástupci koalice TOP 09 a STAN. "Sociální politika by měla zůstat především v kompetenci národních států. Její sjednocení by bylo nevýhodné pro naše občany i firmy, protože by odstranilo naše konkurenční výhody na trhu práce," odpověděli.

I Piráti chtějí přenechat většinu sociální politiky v gescích národních států. "Za výrazný problém považujeme ale například pracovní agentury, pro které by měla platit přísnější pravidla," dodali.

"Jsme proti jednotnému evropskému státu. O své občany se musí postarat národní státy podle svých zdrojů. O životní úrovni v každé zemi musí rozhodovat práce občanů státu. Pro SPD je zásadní ukončit okrádání naší země nadnárodními korporacemi, které od nás vyvádí stovky miliard ročně," napsala SPD.

Hnutí ANO nechce, aby EU do sociální politiky zasahovala. "Sociální politika vychází z praxe a historie každé země a není možné ji vložit do jedněch pravidel," dodalo hnutí ANO.

"KDU-ČSL bude podporovat programy na lepší skloubení rodinného a profesního života, evropská podpora částečných, flexibilních a sdílených úvazků (tzv. rovnováha rodinného a pracovního života), jakož i vytváření permanentního dialogu se zástupci rodin a odborných rodinných center na evropské úrovni," napsali lidovci.

ANO chce bránit dotace pro zemědělce, jiné strany je zase omezit

Omezení či změna v dotační politice jsou dalším tématem, ke kterému se strany vyjadřovaly. Česko vloni dostalo z unijního rozpočtu téměř 95 miliard korun, odvedlo do něj 49,6 miliardy. Podle ministerstva financí od vstupu do EU do konce loňského roku Česko zaplatilo 565 miliardy a získalo 1,31 bilionu korun.

Jste pro omezení/revizi/změnu dotačních programů? Pokud ano, tak v jaké podobě? Zeptala se redakce TN.cz také politických stran.

"KDU-ČSL požaduje ulehčení administrativy unijních programů a snížení počtu úředníků," odpověděli lidovci, jakou cestou by se vydali.

Hnutí ANO podporuje zachování programů v rámci kohezní politiky, které podporují investice do regionů či infrastruktury. "Jsme rovněž pro zachování podpory pro české zemědělce a budeme prosazovat to, aby naši zemědělci měli rovné podmínky v rámci zemědělské politiky EU jako západní země. Jsme také pro investice do vědy, výzkumu a inovací a podporu spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti," dodalo hnutí. Podpořilo by také vymezení programů na boj proti suchu a proti dalším klimatickým změnám.