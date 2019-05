Výroba aut do konce dubna klesla o procento na 489 752 vozů

Výroba osobních aut v Česku od ledna do konce dubna klesla o procento na 489.752 vozů. Automobilky tak zmírnily čtyřprocentní propad z prvního čtvrtletí. V dubnu produkce meziročně vzrostla o 7,6 procenta. Dařilo se kolínské TPCA, která za čtyři měsíce zvýšila výrobu o devět procent. Oznámilo to dnes Sdružení automobilového průmyslu.



Po téměř čtyřprocentním zpomalení v prvním čtvrtletí se vývoj začíná obracet k lepšímu. Největší výrobce Škoda Auto vykázal 310.250 vyrobených vozidel, z nichž bylo vyvezeno 281.164 vozů. Nošovický Hyundai vyrobil 101.800 aut.



"Přes pomalejší rozjezd ze začátku letošního roku jsou výrobci opět na samé hranici svých výrobních kapacit. S ohledem na silnou proexportní orientaci našeho automobilového průmyslu je to dáno jak pozitivním dubnovým vývojem na významných evropských trzích (Španělsko, Itálie a Francie), tak i dobrou konkurenceschopností tuzemských vozidel. Výrobci tak vykazují solidní výsledky, kterými nadále táhnou českou ekonomiku vpřed," uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.



Produkce autobusů se zvýšila o 2,4 procenta na 1563 vozidel. Největší Iveco ČR vyrobilo 1455 autobusů a SOR Libchavy 100 vozů.Jedinému výrobci motocyklů Jawa Moto stoupla výroba na téměř dvojnásobných 750 strojů. Export především na Kubu a další středo a jihoamerické trhy se zvýšil o 104 procent na 666 strojů. Domácí prodej se zvýšil o 62 procent.