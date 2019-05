EMU vypadá po 1Q19 výrazně optimističtěji, než v závěru minulého roku

Za druhé, výpadek automobilové průmyslu v Německu způsobený primárně novou regulací (WLTP) snížil růst HDP v Německu o 0,6 procentního bodu. To je hodně a velká část tohoto negativního vlivu bude postupně vypadávat z čísel HDP = další urychlení. Je to vidět i na zpracovatelském průmyslu, který přestává klesat. Druhou nejvíce postiženou zemí bylo Česko s 0,2pb.





Za třetí, negativní čísla a sentiment v průmyslu kompenzují služby a lepšící se trh práce. Aby recese dorazila do EMU, musel by se negativní sentiment rozšířit i do služeb, co se nestalo.





Za čtvrté, fiskální stimuly čínské vlády oživují i evropské vývozy do Číny. Nicméně rizikem zůstává obchodní spor mezi USA a Čínou, viz dále.

Za páté, především německá vláda má velký prostor pro stimulaci ekonomiky prostřednictvím fiskálního impulzu. Suma sumárum, situace v EMU vypadá po prvním čtvrtletí výrazně optimističtěji, než v závěru minulého roku.



David Navrátil