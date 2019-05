ČNB předá jestřábí štafetu polské kolegyni

Česká národní banka byla loni se čtyřmi koly navýšení úrokových sazeb největším jestřábem napříč spektrem světových centrálních bank. Letos jsme naopak svědky citelného zvolnění procesu normalizace měnové politiky. ČNB by tak – alespoň podle analytického týmu Deutsche Bank – měla předat jestřábí štafetu své „kolegyni“ z Polska. A i proto by vítězem regionu měl v tomto roce být polský zlotý, nikoliv koruna.

Polská měnová politika je z hlediska utahování měnových podmínek „u ledu“ více než čtyři roky, cituje agentura Bloomberg analytiky Deutsche Bank. Letos by se však investoři měli připravit na jestřábí obrat, za nímž budou stát mnohem silnější inflační tlaky (jádrová inflace již teď roste nejrychleji za posledních více než šest let) spojené např. s navýšením předvolebních vládních výdajů na ekvivalent téměř 2 % polského HDP. V případě české ekonomiky jsme naopak svědky postupného oslabování inflačních tlaků a očekávání, což by měl být důvod, proč se dalšího hiku – po tom květnovém – dočkáme pravděpodobně až příští rok.

I přesto, že polská centrální banka na sílící inflační tlaky zatím nereaguje (na květnovém zasedání zůstaly sazby beze změny), podle Deutsche Bank by se tento přístup měl v průběhu roku změnit. Výsledkem by měl být pozvolný jestřábí obrat podporující silnější zlotý, a to dle banky až na hodnoty 6,10 koruny za zlotý. Pro srovnání, medián predikce agentury Bloomberg pracuje se zpevněním zlotého na 6,03 PLNCZK ke čtvrtému kvartálu 2019. Aktuálně se pár obchoduje za středový kurz 5,975 PLNCZK.

Co se týče vývoje koruny vůči euru, včerejší prvotní zpevnění regionu krátkodobě podpořilo zisky domácí měny pod 25,70 za euro. Pozdější oslabení eura vůči dolaru však CZK nakonec vrátilo zpět nad tuto hranici.

Dnes nás žádná domácí data nečekají. Pohyb kurzu v závěru týdne by tak měla určit nálada v regionu střední a východní Evropy spojená zejména s vývojem eurodolaru. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,72 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,65 až 25,73 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,81 až 23,05 USDCZK.*

Euro se během včerejšího dne krátce posunulo nad hranici 1,220 EURUSD, později však vinou lepších amerických dat (žádosti o podporu v nezaměstnanosti a realitní trh) a nejistotou kolem italského dění (komentáře k evropským fiskálním pravidlům umocněné možností předčasných voleb) spadlo zpět pod 1,120 EURUSD. Částečně k dolarovým ziskům přispěly i rostoucí americké akcie a výnosy.

Dnes budeme v zahraničí sledovat finální číslo dubnové inflace v eurozóně, v USA pak indikátor nálady, který vydává Michiganská univerzita. Aktuálně se americká měna vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1180 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,79 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1170 do 1,1239 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.