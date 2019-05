Americký předstihový indikátor Philadelphia Fed Index v květnu vykázal hodnotu 16,6 bodu, tedy výrazně více, než trhy očekávaly. Pozitivní sentiment se tedy z americké ekonomiky nevytrácí. Podporuje ho i klesající počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, který oproti minulému měsíci klesl o 16 tisíc.

Donald Trump prozatím odložil rozhodnutí o zvýšení dovozních cel na evropské zboží, ke kterému mělo dojít tento víkend, až o dalších šest měsíců. O důvodech odkladu lze pouze spekulovat, nicméně nabízí se vysvětlení, že vzhledem k obchodním sporům s Čínou, které v posledních dnech výrazně eskalovaly, se prezident USA zdráhá otevřít souběžně další frontu konfliktu s EU. Po nedávném zvýšení cel na významný počet čínských dovozů Trump nyní nově nechal zapsat čínskou firmu Huawei na listinu potenciálních bezpečnostních rizik pro USA, z čehož pro tuto společnost vyplývá ztížení přístupu k americkým výpočetním technologiím, které používá ve svém podnikání. Zároveň tím ovšem vznikají ekonomické škody americkým obchodním partnerům této firmy, podle některých odhadů dokonce americká strana zaznamená ztráty větší než čínská.



Evropská unie si tak může prozatím oddechnout, nicméně hrozba roztržky rozhodně není definitivně zažehnána. Hlavním sporným bodem mezi EU a Trumpem jsou evropská auta, v tuto chvíli daněna při importu sazbou 2,5 %. Prezident USA by si uměl představit až 25 %, což by tvrdě zasáhlo hlavně ekonomiku Německa, která by podle odhadů mohla ztratit asi 5 miliard eur. Ani Česko by ovšem nemělo důvod slavit. Do USA sice ČR přímo mnoho nevyváží, nicméně funguje jako subdodavatel německých firem a utrpěla by tak ztrátu až půl procenta HDP.



Autor: Vít Hradil, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.