Míra nezaměstnanosti ve Francii je nejnižší za deset let

Míra nezaměstnanosti ve Francii se v prvním čtvrtletí snížila na 8,7 procenta z 8,8 procenta v předchozích třech měsících. Ocitla se tak na nejnižší úrovni od začátku roku 2009. Uvedl to dnes francouzský statistický úřad INSEE. Výsledek je dobrou zprávou i pro prezidenta Emmanuela Macrona, kterému to může pomoci uklidnit protivládní protesty takzvaných žlutých vest proti vysokým životním nákladům.



Macron se v roce 2017 v prvních měsících po nástupu do funkce hlavy státu snažil snížit nezaměstnanost tím, že přepracoval zákoník práce s cílem usnadnit najímání a propouštění lidí, jak to už dlouho požadovali zaměstnavatelé, připomíná agentura Reuters.





Trend mírného růstu zaměstnanosti trvá víceméně nepřetržitě už několik čtvrtletí a míra zaměstnanosti je na nejvyšší úrovni od roku 1980. Podle INSEE v posledních dvou čtvrtletích činila 66,1 procenta.S výjimkou francouzských zámořských území, kde nezaměstnanost bývá vyšší, míra nezaměstnanosti v pevninské Francii klesla v prvním čtvrtletí na desetileté minimum 8,4 procenta. Ve čtvrtém čtvrtletí loni činila 8,5 procenta.