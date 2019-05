Dohoda mezi USA a Čínou podpoří snížení geopolitických rizik

Snížení Indexu geopolitických rizik odráží víru, že brzy dojde k uzavření obchodní dohody mezi Spojenými státy a Čínou. Tento index představuje ukazatel aktuálního globálního napětí. Přestože nyní došlo k poklesu, stále zůstává na vysoké úrovni.

Roční průměrný index klesá od loňského září, kdy se investoři přestali tolik obávat napětí v obchodních vztazích. Aktuálně se pohybuje na hodnotě 140, což je úroveň z jara 2017. Avšak stále překračuje svůj dlouhodobý průměr za období od roku 2007, kdy byla hodnota indexu 111. Sledovaný pokles může v krátkém období ještě pokračovat, protože v nadcházejících týdnech by mělo dojít k finalizaci obchodní dohody mezi Čínou a Spojenými státy – zasvěcenci hovoří o začátku června, ale jsme si vědomi, že může opět dojít k odkladu.

Čínská delegace míří do Washingtonu

I přes posílení amerických sankcí vůči Íránu, které Čínu přímo zasáhnou, se zdá, že jednání zdařile pokračují. Tento týden přijede do Washingtonu v čele čínské delegace vicepremiér Liu He, aby pokračoval v diskusích, které začnou 8. května. Zdá se, že Čína je – přinejmenším oficiálně – rozhodnuta podpořit otevírání země. To by vedlo k podstatnému zvýšení dovozu zboží a služeb, a zároveň se snaží zajistit ochranu práv duševního vlastnictví. To ostatně potvrdil minulý čtvrtek i čínský ministr financí Liu Kun.

Index geopolitických rizik

Index geopolitických rizik vychází ze studie, kterou vypracovali D. Caldary a M. Iacoviella. Metodika je velmi jednoduchá: počítá výskyt slov souvisejících s geopolitickým napětím v nejvýznamnějších mezinárodních médiích. Zároveň se jedná o jediné měřítko geopolitických rizik, které zahrnuje historický pohled, datující se až do roku 1899.



O autorovi:

Christopher Dembik je vedoucím oddělení makroekonomické strategie Saxo Bank v Paříži. Členem týmu Saxo Bank se stal v roce 2014 a vedoucím makroekonomické strategie je od roku 2016. Zaměřuje se na analýzu monetární politiky a globální makroekonomický vývoj ovlivněný fundamentálními ukazateli, náladou trhu a technickou analýzou.

V roce 2015 získal cenu Thomson Reuters StarMine pro nejlepší makroekonomické předpovědi ve Francii. Pro Saxo Bank tvoří Dembik měsíční Makroekonomické vyhlídky, které se zaměřují na monetární politiku, a pravidelně vydává své analýzy francouzské a polské ekonomiky. Často je citován v mezinárodních zpravodajských médiích, jako jsou např. Bloomberg, TF1 a Newsweek.

Dembik dříve pracoval jako analytik francouzského velvyslanectví v Tel Avivu a během studií na Ekonomickém ústavu Polské akademie věd napsal práci na téma budoucnosti eurozóny.

Christopher Dembik vystudoval fakultu mezinárodních studií na Sciences Po Paris. Jeho rodným jazykem je francouzština, ale mluví také dobře anglicky a španělsky a domluví se trochu hebrejsky.