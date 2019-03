Aktivita amerického průmyslu chřadne - ISM pod odhady

Index ISM sledující aktivitu v americkém výrobním sektoru za únor klesl překvapivě až na 54,2 z lednových 56,6 bodu. Konsensus byl nastaven na 55,8 a poslední indikace (třeba Chicago PMI) byly příznivé, takže jde o negativní překvapení. To navíc umocňují citelné poklesy dílčích indexů nových objednávek či produkce. Ty sestupují na 55,5, respektive 54,8 bodu.



Obrázek ale nakonec nemusí být tak černý, neboť firmy v odpovědích často hovoří o vlivu počasí či zhoršených očekávání kvůli clům USA - Čína. Tyto faktory by měly být buď přechodné, nebo s nadějí na budoucí nápravu, pokud se podaří dosáhnout obchodní dohody. Podle komentářů vyjednavačů by se tak mohlo stát do poloviny měsíce. Další firmy v průzkumu převážně uvádějí příznivé podmínky, ačkoli dochází k částečnému zpomalení byznysu.



Dolar na nová data reaguje oslabením, ale u výnosů či akcií sledujeme pouze vlažnou reakci. Nezdá se, že by report ISM nahlodal optimismus, který na trzích koncem týdne zavládl.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:23 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.6422 0.0430 25.6567 25.6054 CZK/USD 22.5040 -0.1677 22.5697 22.4777 HUF/EUR 315.8605 -0.0002 316.3716 315.5391 PLN/EUR 4.3061 0.0581 4.3116 4.3009

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6436 0.4276 7.6523 7.6071 JPY/EUR 127.3203 0.5353 127.5575 126.9620 JPY/USD 111.6980 0.2815 112.0600 111.6490

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8585 0.0350 0.8616 0.8563 CHF/EUR 1.1364 0.1291 1.1376 1.1344 NOK/EUR 9.7455 0.0993 9.7484 9.7190 SEK/EUR 10.5294 0.1798 10.5301 10.4841 USD/EUR 1.1396 0.0746 1.1408 1.1344

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4067 -0.1266 1.4116 1.4039 CAD/USD 1.3226 0.4176 1.3240 1.3130

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



