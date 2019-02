Bankovní statistika: Leden – zpět ke standardnímu vývoji

Objem celkových aktiv bankovního sektoru vzrostl v prvním měsíci nového roku o 6,1 % meziměsíčně na „úhledných“ 7 777 mil. Kč. Stejně jako v prosinci na tom mají největší zásluhu vklady a úvěry u centrálních bank a jiných úvěrových institucí.

Tak jak jsme očekávali, v lednu se do bankovního sektoru vrátil celý objem prosincového snížení vkladů a ještě hodně navíc. Celkové vklady vzrostly o 4,9 % meziměsíčně (nominálně +219 mld. Kč), a to především ve formě krátkodobých termínovaných vkladů. Hlavní roli hrál segment vládních institucí, který navýšil objem vkladů o více než 74 % meziměsíčně (+207 mld. Kč). Vklady obyvatelstva vzrostly jen mírně (+0,6 % meziměsíčně) a vklady nefinančních podniků se lehce snížily (-1,9 % meziměsíčně).



Leden potvrdil dlouhodobý trend růstu úvěrových obchodů. Celkový objem úvěrů se zvýšil o 1,1 % meziměsíčně, v meziročním srovnání pak dosáhl tempa +7,0 %. Oproti předchozím měsícům si však nejvyšší podíl na lednovém nárůstu připsaly úvěry střednědobé se splatností do pěti let. Kromě úvěrů finančním institucím k tomu přispěly i střednědobé úvěry nefinančním podnikům, které vzrostly o téměř 10 % meziměsíčně. Úvěry poskytnuté obyvatelstvu udržely tempo růstu předchozího měsíce (+0,3 % meziměsíčně), a to opět díky hypotékám. Jejich celkový objem se zvýšil o 0,8 % meziměsíčně. V lednu bylo poskytnuto 18,8 mld. Kč nových hypoték, z toho téměř 10 mld. Kč tvořily skutečně nově sjednané obchody bez refinancování. Na grafu je velmi dobře vidět propad v objemu nových hypoték ve srovnání s rekordním říjnem loňského roku. Avšak v porovnání například s lednem 2015 není současný objem nových hypoték nijak tragický, když navíc uvážíme podstatně vyšší aktuální úrokovou sazbu lehce nad hranicí 3 %.

Autor: Lenka Kalivodová, analytička

Editor: František Táborský, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.