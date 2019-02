IFO index naznačuje ďalšie spomalenie nemeckej ekonomiky

Včerajšie indexy dôvery z dielne Markit Economics ukázali zhoršenie nálady v nemeckej výrobnej sfére (ktorá je už v teritóriu kontrakcie), na druhej strane však ukázali zrýchlenie rastu v sektore služieb. Keďže sa služby podieľajú na ekonomike väčšou mierou, tak celková podnikateľská dôvera vzrástla na štvormesačné maximá. Dnešný IFO index to nepotvrdil a ukázal ďalší pokles z 99,3b. na 98,5b. (čakal sa miernejší pokles na 99b.). Aktuálna úroveň je najnižšia od roku 2014. Stále ju však ťahá nahor pozitívne hodnotenie aktuálneho ekonomického vývoja (a to aj napriek prudkému spomaleniu ekonomiky), očakávania sú však najhoršie od dlhovej krízy a pokiaľ ešte klesnú o zopár desatinných bodov, tak sa dostanú na najnižšiu úroveň od finančnej krízy.

Vývoj IFO indexu a subindexov aktuálneho vývoja a očakávaní (@Schuldensuehner):

Spomalenie je cítiť vo všetkých sektoroch. Aj v službách a dokonca aj v stavebníctve, ktoré si prednedávnom prechádzalo obdobím mimoriadneho boomu (situácia sa ešte stále dá označiť ako boom, ale je podstatne menší).

IFO indexy podľa sektorov

A vyzerá to, že pokles IFO indexu ešte neskončil. A to kvôli objednávkam v automobilovom priemysle, ktoré zvyknú 6-mesačnú zmenu IFO indexu očakávaní predbiehať o tri mesiace. V posledných troch mesiacoch sa tieto objednávky opäť dostali do mínusu. Je však potrebné povedať, že nové registrácie automobilov v EÚ v posledných mesiacoch rastú, čiže nie je vylúčené, že trend sa onedlho otočí.

Vývoj 6-mesačnej zmeny IFO indexu a nových objednávok automobilov (@MikaelSarwe)

Nasledujúci graf ukazuje, že IFO je silný predstihový indikátor pre medziročnú zmenu nemeckého HDP, ktorého rast by sa tak mal podľa aktuálnych čísel priblížiť ešte viac k nule.

Vývoj IFO indexu a medziročnej zmeny nemeckého HDP (@Schuldensuehner):

IFO inštitút zverejňuje spolu s IFO indexom aj odhad toho, v akej fáze cyklu sa nemecká ekonomika nachádza. Posledné dva údaje ukazujú, že aktuálne je vo fáze spomaľovania. Je však potrebné povedať, že od recesie je to stále ďaleko.

Aktuálny stav nemeckého hospodárskeho cyklu podľa IFO inštitútu

P.S.: Keď mám historicky porovnať dojem z IFO indexu a PMI indexu z dielne Markit Economics, tak zo skúsenosti sa trochu viac prikláňam k PMI indexu. Ten začal zachytávať aktuálne spomalenie nemeckej ekonomiky skôr ako IFO index, čiže je reálne, že aktuálne štvormesačné maximum PMI indexu poskytuje určitý signál, že spomalenie sa chýli ku koncu.