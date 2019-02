Bruselu se nelíbí rozpočet Itálie, nepodporuje prý hospodářský růst

Rozpočet Itálie neobsahuje opatření, která by podporovala hospodářský růst. Země se kvůli němu stává nebezpečným zdrojem nákazy pro celou eurozónu. S odvoláním na dokument Evropské komise (EK) to dnes uvedl italský deník La Repubblica.



Zpráva EK o Itálii uvádí, že rozpočet bude mít negativní vliv na hospodářský růst, rozpočtový deficit a dluh. "Neobsahuje žádná opatření, která by mohla mít pozitivní dopad na dlouhodobý růst," píše se v dokumentu, na který se odvolává italský list.

Italská ekonomika se v závěru loňského roku propadla do recese a EK snížila prognózu růstu na letošní rok na 0,2 procenta. Ještě v listopadu předpovídala 1,2 procenta.

Vzhledem k nečekanému zhoršení výhledu ekonomiky může být pro vládu těžké splnit letos plán rozpočtového schodku 2,04 procenta hrubého domácího produktu (HDP), což je kompromis, na němž se Itálie vloni dohodla s EK.

Komisař pro hospodářské a měnové záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici zprávu listu přímo nekomentoval, řekl ale, že EK bude o dodržování dohody jednat s představiteli Itálie v květnu. "Pravidla jsou tady od toho, aby se respektovala, a naši italští přátelé pravidla musejí respektovat," prohlásil.

"Je příliš brzy říci, že budeme muset přikročit k opravnému rozpočtu," řekl vicepremiér Matteo Salvini v rozhovoru s rádiem RAI. "Rozpočtová opatření potřebují čas, aby ukázala (pozitivní) účinky na ekonomiku," doplnil.

Jak uvedl ve středu ministr hospodářství Giovanni Tria, asi dvě miliardy eur (51,4 miliardy Kč) vyčleněné na letošní rok na výdaje na rezervy by měly stačit na pokrytí všech schodků.