USA: „Housing cycle“ už není to, co býval…

9 z 11 poválečných recesí ve Spojených státech předcházel pokles trhu nemovitostí, tentokrát to ale nevypadá, že by „housing“ měl být příčinou (případné) recese, píše Conor Dougherty, redaktor deníku The New York Times. Důvod je jednoduchý, realitní sektor se totiž v první řadě zdaleka úplně nevzpamatoval z předcházejícího poklesu… Jinými slovy, nenachází se v takových „výšinách“, aby jeho pokles měl takovou hybnost, které by dokázala skutečně zatřást se zbytkem ekonomiky.

Nové stavby ve Spojených státech (měsíčně)



Zdroj: The New York Times

Role nemovitostí v hospodářském cyklu násobně přesahuje jeho relativní váhu. Podíl nemovitostí na HDP osciluje mezi 3 a 6ti % HDP což není tak mnoho v porovnání například s vládními výdaji (17-20%). Důvodem je ale ona oscilace. Při daleko menší váze dosahuje oscilace v průběhu cyklu až 3% HDP.



Tato oscilace je navíc silně pro-cyklická, nemovitostní sektor je totiž silně citlivý na změny úrokových sazeb a kreditních podmínek, takže tam, kde mají oscilace vládních výdajů tendenci amplitudu hospodářského cyklu zmenšovat, výkyvy v realitní aktivitě ji naopak umocňují.



Příspěvek nemovitostního sektoru k HDP



Zdroj: The New York Times

Na aktivitu v nemovitostním sektoru jsou také navázané další „consumer durables“ výdaje – elektronika, nábytek,… což dále umocňuje již tak disproporční vliv tohoto sektoru.



Tentokrát se ale nezdá, že by přes tyto „multiplikátory“ měl tento sektoru způsobit recesi či výrazné zpomalení americké ekonomiky. Pokrizové „oživení“ bylo, jak je vidět z grafu 3 bylo spíše symbolické…



Dougherty svůj článek končí prostým konstatováním: „housing“ recesi nezpůsobí, protože již v recesi je.



Jan Žemlička, analytik České spořitelny