Fed se chystá oznámit plán na ukončení měnové restrikce (QT)

Včerejší zveřejnění podrobného zápisu z lednového jednání FOMC sice nijak zásadně trhem nepohnulo, avšak jeho vyznění může mít poměrně podstatné implikace do budoucna. Z detailů debaty vyplynulo, že Fed se relativně brzy (zřejmě již v březnu) chystá oznámit konec měnové restrikce v podobě měsíčních prodejů vládních dluhopisů (aktuálně 50 mld. USD za měsíc). Proces vyfukování bilance Fedu může být ukončen již ve druhé polovině tohoto roku, což by odpovídalo vyjádřením, která již dříve komunikovali někteří členové FOMC (např. Williams odhadl, že by rezervy komerčních bank mohly klesnout na 1000 mld. USD - z dnešních 1600 mld. USD .).Dnes budou nicméně v centru pozornosti indexy podnikatelské nálady v eurozóně (PMI) a zejména pak v Německu. Index PMI z německého průmyslu totiž v lednu propadl pod 50 bodů a trh může být citlivý na pohyb oběma směry. Tím spíše, že nad německými automobilkami se stále vznáší Damoklův meč v podobě zavedení cel v USA.