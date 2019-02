Okénko trhu: Brexit je zásadní i pro tuzemskou ekonomiku

V tuto chvíli se zdá, že ve hře jsou všechny možné i nemožné scénáře britského odchodu z Evropské unie. V britském parlamentu v současnosti není většina ve prospěch žádné cesty z EU, proto ani hlasování o současné, již jednou zamítnuté, dohodě nedává smysl. Jediné, co si většina poslanců nepřeje, je tvrdý brexit bez dohody. V současnosti se britská premiérka T. May opět snaží vyjednat úpravy v dohodě s EU, což však evropská strana odmítá. Tato patová situace nás tak vede ke zvýšení šance scénáře „hard“ brexitu na 30 %. Nepředpokládáme však, že by to měl být zamýšlený scénář britských politiku, ale spíše výsledek neshod uvnitř vládní strany a napříč politickým spektrem. Na druhou stranu tak dáváme 70% šanci relativně pokojnému odchodu Británie z EU.

V tomto případě zvažujeme dvě varianty, přičemž mírně vyšší šance přisuzujeme prodloužení současné lhůty a to minimálně do konce června. Začátkem července totiž bude poprvé zasedat Evropský parlament v novém složení. Toto řešení však přijde na stůl až na poslední chvíli za podmínky shody napříč stranami v britském parlamentu. V každém případě článek 50, který stanovuje podmínky odchodu členské země z EU, neurčuje žádný časový limit pro možné prodloužení této lhůty (hypoteticky tento proces může trvat i další roky). Tento krok může být také podmíněn nebo spojen s dalšími kroky, jako jso u předčasné volby, nové referendum nebo jednoduše další vyjednávání. Druhou možností je schválení současného návrhu dohody včetně možných úprav. Hlavním tématem jsou v současnosti hranice Velké Británie s Irskem. Sporná témata jako je toto by mohly být vyňata a řešena zvlášť. Nicméně podle našeho názoru EU nebude ochotna dělat příliš ústupků. Už v tuto chvíli je jasné, že všechny zamýšlené dohody včetně volného obchodu nemůžou být vyjednány včas.

Stručně řečeno, stále věříme, že dojde k rozumné dohodě ať už v jakémkoli termínu a nedojde na neřízený brexit. Takový scénář by poškodil zejména ekonomiku Velké Británie včetně její reputace (obojí by pravděpodobně vedlo ke snížení ratingu země). O něco menší ztráty by postihly i EU. Ta však jednotným přístupem k jednání s Británií získala politický kredit na mezinárodním poli. Nicméně v kontextu rostoucích obav ze zpomalující ekonomiky Evropy to jako útěcha stačit nebude a naopak ochota podstoupit „hard“ brexit, podle našeho názoru, z tohoto důvodu klesá. Výsledkem může být krátká recese eurozóny, avšak větší katastrofu by tento scénář neměl přinést.



Britské odcházení je zásadní i pro tuzemskou ekonomiku, která byla označena MMF jako pátá nejvíce ohrožená dopadem „hard“ brexitu. To si uvědomuje i bankovní rada ČNB, která má naplánované nejbližší zasedání jen den před oficiálním datem odchodu Velké Británie z EU. Podle našeho názoru tak otázka brexitu rozhodne i o dalším zvyšování úrokových sazeb.





Autor: František Táborský, analytik

Editor: Eliška Jelínková, analytička

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.