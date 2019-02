Komentáře k HDP za 4Q - překvapivý růst především díky exportu

Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostla Meziroční tempo také zrychlilo na 2,9 %. Výsledek je tak pozitivním překvapením, ačkoli se jedná pouze o předběžný odhad, který může být v následujících revidován směrem dolů. Za celý loňský rok dosáhl hospodářský růst 3 %. Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostla česká ekonomika v závěru minulého roku mezičtvrtletně o 1,0 %, což znamená zrychlení o čtyři desetiny ve srovnání s předchozím čtvrtletím.Výsledek je tak pozitivním překvapením, ačkoli se jedná pouze o předběžný odhad, který může být v následujících revidován směrem dolů. Za celý loňský rok dosáhl hospodářský růst 3 %.

Podle předběžných informací statistického úřadu byla hlavním impulsem zahraniční poptávka a investice. Nadále pozorujeme i solidní spotřebu domácností, která je poháněná rekordním růstem mezd a s tím spojenou vysokou spotřebitelskou důvěrou. Dlouhodobě přehřátý trh práce a nedostatek volných zaměstnanců nutí firmy k dlouho odkládaným investicím do modernizace kapacit za účelem navýšení produktivity práce. To je pro ně jediným dlouhodobým řešením jak navýšit své produkční kapacity. Na druhou stranu firmám braní v rychlejším růstu rostoucí mzdové náklady, vyšší úrokové sazby a relativně silnější koruna oproti předchozím rokům. Podnikům tak klesá jejich ziskovost, což se promítá mimo jiné i do slabšího výběru daně z příjmu právnických osob. Vládní sektor naopak podporuje ekonomiku vyššími běžnými ale i investičními výdaji, které navíc v závěru minulého roku podpořila nutnost dočerpat prostředky z fondů EU. I zahraničnímu obchodu se podle našich odhadů v posledním čtvrtletí minulého roku dařilo, ačkoli v předchozích třech čtvrtletích přispíval k růstu tuzemského HDP negativně.

V každém případě je současný růst HDP stále vysoký. I přes zpomalení tuzemské ekonomiky v předchozích dvou čtvrtletích je současné zrychlení pozitivním překvapením. Pro tento rok očekáváme průměrný růst ekonomiky 2,7 % a pro rok příští ještě o dvě desetiny nižší tempo.







Autor: František Táborský, analytik

Editor: Luboš Růžička, analytik







Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.





Česká ekonomika podle bleskového odhadu ČSÚ zrychlila v posledním kvartálu 2018 svůj růst na 1.0% mezikvartálně a 2.9% meziročně. Celoroční růst dosáhl loni podle statistiků 3.0%. Růst byl údajně koncem roku tažen především čistým exportem a poptávkou po investičním zboží. Celoročně byly největšími tahouny ze strany poptávky soukromá spotřeba a investice, ze strany produkce se na něm podílela velká řada odvětví včetně průmyslu.



Mezikvartální zrychlení až na 1.0% je překvapením. Jelikož za ním stál jako jeden z pilířů čistý export, a to v době slábnoucí poptávky ve většině evropských ekonomik, máme hypotézu, že částečně souvisí s předzásobením výrobních řetězců před Brexitem. Jedná se tedy o krátkodobý faktor, který dříve či později ovlivní českou ekonomiku naopak negativně, a to bez ohledu na způsob vystoupení Británie z EU. Druhý pilíř silného růstu v Česku – investiční poptávka – je patrně trvalejšího charakteru. Srovnání meziročního růstu za 4Q18 (2.9%) a celoročního růstu HDP za 2018 (3.0%) naznačuje lehkou revizi směrem nahoru v dříve zveřejněných datech.



I když v dalších obdobích pravděpodobně nebude českou ekonomiku podporovat čistý export, na domácí složky poptávky může nadále spoléhat. Mezikvartální čísla do budoucna tedy uvidíme výrazně slabší, silná dynamika konce roku 2018 nicméně statisticky příznivě ovlivní letošní HDP. Náš celoroční odhad HDP upravujeme na 2.5%, výhled na rok 2020 ponecháváme na 2.2%.