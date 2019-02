Okénko trhu: Lednová US inflace meziměsíčně stagnuje, meziročně zpomalila

Spotřebitelské ceny v lednu překvapivě zrychlily meziroční růst na 2,5 %. Oproti prosinci loňského roku pak ceny meziměsíčně vzrostly o 1,0 %. Na tomto zvýšení se největší měrou podílely ceny energií pro domácnosti, u kterých dochází pravidelně v lednu k přeceňování dodavatelských smluv. Významné zdražení zaznamenaly také ceny alkoholu a dovolených. Nižší byly naopak ceny oblečení a ceny pohonných hmot, jejichž pokles souvisí s nižšími cenami ropy na světových trzích. Inflace byla významně ovlivněna i dalším zrychlením růstu cen služeb (meziročně o 3,9 %), jejichž stoupající dynamika je ovlivňována rychlým růstem mezd a přetrvávající vysokou spotřebitelskou důvěrou. Rychlejší cenový růst (oproti prognóze ČNB) spolu s přetrvávající slabší úrovní kurzu koruny tak vytváří prostor pro další zvýšení úrokových sazeb, ke kterému by mohlo dojít již na nejbližším měnově politickém zasedání BR koncem března. Celý komentář naleznete na https://bit.ly/2ByjeX3



Běžný účet platební bilance skončil v roce 2018 přebytkem 38,2 mld. Kč. V prosinci loňského roku pak platební bilance skončila překvapivě kladným saldem ve výši 0,5 mld. Kč. Příznivě na běžný účet působila slabší koruna i lepší bilance zahraničního obchodu v závěru loňského roku. To se promítalo do přetrvávajícího kladného salda u zboží a služeb (v prosinci 16,2 mld. Kč). Naopak negativně na bilanci běžného účtu působil již tradiční odliv dividend do zahraničí (v prosinci ve výši 20,3 mld. Kč). V nejbližším období by se bilance běžného účtu měla ještě zlepšovat vlivem nízkého odlivu dividend do zahraničí. Ty pravidelně zhoršují bilanci běžného účtu, avšak na počátku každého roku vždy dochází k jejich výpadku. Podle naší prognózy by přebytek běžného účtu v roce 2019 měl dosáhnout zhruba 30 mld. Kč, což by znamenalo jen mírné zhoršení bilance běžného účtu. Celý komentář naleznete na https://bit.ly/2tigAAe



Průmyslová výroba v eurozóně v prosinci dále prohloubila svůj meziroční pokles na -4,2 %, což je nejvýraznější meziroční propad od roku 2009. Meziměsíční pokles o 0,9 % byl více než dvojnásobný ve srovnání s tržními očekáváními. Dnes zveřejněné údaje vzbuzují další obavy ohledně vývoje ekonomiky v eurozóně.



Dnes byla zveřejněna rovněž lednová inflace v USA. V meziměsíčním srovnání cenový růst stagnoval, ovšem meziroční dynamika dále zvolnila na 1,6 %. Na druhou stranu se růst jádrové inflace nezměnil a zůstal na 2,2 %. Právě vývoj jádrové inflace, který je zhruba v souladu s očekáváními Fedu, by neměl vést ke změně jeho rétoriky.



Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: František Táborský, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.