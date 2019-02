S ohledem na vnější prostředí ČNB sazby nezměnila (Tematické analýzy)

Dnešní zasedání změnu úrokových sazeb nepřineslo, přesto se ale nejednalo o nudnou událost. Dva členové bankovní rady dokonce pro růst úroků hlasovali. Diskuze se nakonec protáhla více, než se předpokládalo, a rozhodnutí bylo oznámeno se zpožděním. Podle guvernéra Rusnoka sazby nadále míří k neutrální úrovni. Prognóza ČNB opět ukázala na výrazné posilování koruny, odhad HDP i inflace byl revidován dolů. Celkově dnešní zasedání dopadlo podle našeho odhadu. Stále se tak domníváme, že letos ještě dojde ke dvěma zvýšení sazeb.

Česká národní banka dnes na svém zasedání ponechala úrokové sazby beze změny. Jedná se o druhé zasedání v řadě, kdy základní sazba zůstává na úrovni 1,75 %. Rozhodování zřejmě nebylo jednoduché, oznámení se zpozdilo o půl hodiny, a to poprvé od listopadu 2012. Není tedy překvapením, že rozhodnutí nebylo jednohlasné, kdy pro zvýšení sazeb o 0,25 pb byli dva ze sedmi členů bankovní rady. U těch při rozhodování převážily fundamenty české ekonomiky, které mluví ve prospěch dalšího utahování měnové politiky. Většina bankovní rady na druhé straně ale preferuje počkat především kvůli vývoji v zahraničí. Od posledního zasedání vzrostla nejistota kolem vnějšího prostředí, jak okolo brexitu, tak i okolo globálního ekonomického vývoje včetně zpomalování německé ekonomiky.

Guvernér Rusnok na tiskové konferenci po zasedání představil novou prognózu centrální banky. V té byl jak růst HDP tak i inflace na tento rok revidován výrazněji dolů a přiblížil se tak k našemu odhadu. ČNB ale předpokládá mnohem větší posilování koruny až ke 24,50 CZK/EUR na konci letošního roku. My se kloníme k tomu, že koruna bude posilovat pozvolna a hladinu 25 CZK/EUR letos neprorazí. Nová prognóza ČNB tak ukazuje úrokové sazby v ročním horizontu zhruba beze změny. Podle Rusnoka však není vyloučeno, že úroková sazba letos dosáhne i spodní hranice neutrální úrovně (tj. 2,5 %), pokud se vyplní nejoptimističtější scénář. Reálněji ale pro tento rok vidí jedno až dvě zvýšení.

Letos nás čeká ještě dvojí zvýšení sazeb

My si také myslíme, že ve chvíli kdy odezní hlavní nejistoty, plynoucí z vnějšího prostředí, bude ČNB v utahování měnové politiky pokračovat. Letos se podle našeho výhledu budou zvedat sazby hned dvakrát, a to v květnu a v srpnu. Na konci roku 2019 by tak repo sazba měla dosáhnout 2,25 %. Vyloučeno ale není ani zvyšování sazeb v březnu.