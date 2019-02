ČNB úrokové sazby nemění

Česká národní banka dnes podle očekávání úrokové sazby nezměnila. Základní úroková sazba, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, zůstává na 1,75 procenta. Diskontní sazba zůstává na 0,75 % a lombardní sazba na 2,75 %. ČNB ponechala sazby beze změny zřejmě kvůli pesimističtějšímu vyznění nové prognózy a nárůstu vnějších rizik, říká hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

Trhy očekávané rozhodnutí bylo oznámeno s půlhodinovým zpožděním oproti tradičnímu času. O půl hodiny na 14:45 byl posunut začátek tiskové konference, na které by měl guvernér banky Jiří Rusnok poskytnout další informace k dnešnímu rozhodnutí. Důvod odkladu zveřejnění rozhodnutí banka zatím neuvedla. Naposledy centrální banka k takovému kroku přistoupila v listopadu 2012, kdy zveřejnění rozhodnutí odložila o hodinu.

Banka dnes také zveřejní novou makroekonomickou prognózu. V té dosavadní z loňského listopadu odhadovala letošní růst ekonomiky ČR na 3,3 %.

"ČNB ponechala sazby beze změny pravděpodobně kvůli pesimističtějšímu vyznění nové prognózy a nárůstu vnějších rizik. Na tiskové konferenci bude klíčové sledovat, jak velkých změn doznala prognóza a jak moc se změní doprovodná komunikace bankovní rady," říká Bureš. "Pokud bude bankovní rada dnešní rozhodnutí nadále prezentovat jako taktické vyčkávání před dalším růstem úrokových sazeb, měla by se česká koruna spíše zklidnit a zastavit další ztráty. Již před zasedáním ČNB totiž byla očekávání trhu nastavena relativně pesimisticky – na stabilitu sazeb v roce 2019 a jejich pokles v roce 2020. Pro trhy by byla překvapivá pouze výraznější změna komunikace holubičím směrem, která by mohla prohloubit inverzi české výnosové křivky a korunu poslat do výraznější defenzivy," uvedl také.

Česká koruna se po zveřejnění rozhodnutí obchoduje k euru nepatrně slabší na 25,811 za euro, před oznámením rozhodnutí byl kurz těsně pod 25,79 za euro.

Ministerstvo financí odhaduje letošní růst ekonomiky na 2,5 % v základním scénáři, který počítá s odchodem Británie z EU s dohodou. Bez dohody by česká ekonomika letos stoupla o méně než 2 %, odhaduje rezort.

Evropská komise dnes snížila odhad letošního růstu eurozóny na 1,3 % z dřívějších 1,9 % a odhad letošního růstu ekonomiky celé Evropské unie na 1,5 % z původních 2,0 %.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 13:41 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%) * denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.8136 0.0714 25.8386 25.7829 CZK/USD 22.7663 0.3009 22.7830 22.6895 HUF/EUR 319.2809 0.2197 319.7905 318.5200 PLN/EUR 4.2997 0.1374 4.3040 4.2952

Asie kurz změna (%) * denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6476 -0.2288 7.6729 7.6381 JPY/EUR 124.4570 -0.4503 124.9910 124.3382 JPY/USD 109.7570 -0.2050 110.0790 109.7500

USA, Evropa kurz změna (%) * denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8795 0.0705 0.8812 0.8740 CHF/EUR 1.1360 -0.2809 1.1386 1.1353 NOK/EUR 9.7219 0.1696 9.7349 9.7107 SEK/EUR 10.4789 0.3056 10.4952 10.4555 USD/EUR 1.1338 -0.2288 1.1366 1.1324

Ostatní kurz změna (%) * denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4063 0.0141 1.4102 1.4051 CAD/USD 1.3252 0.3024 1.3258 1.3230

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Zdroje: ČTK, ČNB, Evropská komise, Bloomberg