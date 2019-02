ČNB dnes sazby nejspíš nezvýší; Na sazby dnes nejspíš nesáhne ani Bank of England

Dnes proběhne jednání bankovní rady ČNB o nastavení úrokových sazeb. Vzhledem k tomu, že většina dat (zejména zahraničních) přišlých v posledních týdnech vyznívá – nebo je přinejmenším čtena – jako výrazně protirůstová, a tedy protiinflační, zvýšení na tomto jednání sazeb nečekáme. Jedno zvýšení letos nejspíš přijde, ale spíše až na jaře nebo v létě.



Hodně bude záležet na chování koruny. Ta v posledních dnech oslabovala, namísto aby posilovala, jak se to všeobecně čeká (graf pokrývá posledních 30 dní):



Zdroj: Bloomberg.



Každý desetníček oslabení namísto posílení je samozřejmě ze strany kurzu příspěvkem k proinflačním tlakům (principiálně: slabší koruna (a) zvyšuje ceny dováženého zboží, a tím českou inflaci, (b) činí české zboží v zahraničí atraktivnější, takže čeští vývozci lákají více pracovníků skrze vyšší mzdy, což posiluje českou domácí poptávku, a tím i českou inflaci).



Pokud by tedy koruna nadále odmítala posilovat, nebo by dokonce oslabovala, lze se letos nadít i více zvýšení úrokových sazeb než jen toho jednoho, které očekáváme v základním scénáři.





Dnes bude o svých základních úrokových sazbách rozhodovat také Bank of England. Ani tam ale nečekáme žádnou změnu. Vedení Bank of England, stejně jako nejspíš většina světa, jen nevěřícně zírá na neschopnost britské vlády vnést jasno do otázky, jak a jestli vůbec vlastně Spojené království za pár týdnů opustí Evropskou unii. Tváří v tvář této pyramidální nejistotě nemá jakákoli změna sazeb valný smysl.

Michal Skořepa, analytik České spořitelny