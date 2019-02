Ranní glosa: ČNB zhorší prognózu a odloží další růst sazeb

Dnešní zasedání ČNB ukáže, jak moc mají čeští centrální bankéři strach z globálních rizik. Poslední čísla z německé ekonomiky (našeho hlavního obchodního partnera) ukazují na výrazné přišlápnutí brzdového pedálu. I proto jsme snížili odhad růstu eurozóny pro tento rok na 1,1 %, což by české ekonomice nehledě na rychlý růst mezd a domácích útrat nemělo dovolit růst letos rychleji než o 2,5 %. Listopadová prognóza ČNB přitom počítala s letošním růstem ekonomiky o 3,3 % a dnes ji pravděpodobně centrální banka bude muset přepsat výrazněji směrem dolů. Stejně tak dostanou centrální bankéři na stůl o něco nižší výhled na mzdy a na inflaci . To vše by mělo tlačit očekávanou trajektorii sazeb centrální banky směrem dolů. Proti tomu bude jako již tradičně působit česká koruna , která je opět o více než 2 % slabší, než očekávala centrální banka. I tak je ale pravděpodobné, že nová prognóza ukáže spíše na o něco nižší potřebu dalšího utahování měnové politiky - víceméně na stabilitu sazeb v ročním horizontu.To by mohlo přesvědčit nerozhodnuté centrální bankéře a ČNB tak podle nás relativně těsně rozhodne ponechat sazby beze změny.I když to pro korunu bude lehce negativní zpráva, trh s takovým rozhodnutím v zásadě počítá. Krátký konec české výnosové křivky ve svých dnešních cenách očekává stabilitu sazeb v celém roce 2019 a pak jejich pokles. Těžko si ovšem představit, že by guvernér Rusnok dostal na stůl tak špatnou prognózu, aby na tiskové konferenci definitivně odepsal další růst úrokových sazeb . Bude spíše hovořit o trpělivém vyčkávání na odeznění zahraničních rizik a na příležitost k dalšímu utažení měnové politiky. V takovém případě by se koruna neměla dostat pod trvalejší tlak.