Prosincový nárůst maloobchodních tržeb je mírně za očekáváním

Prosincový růst maloobchodních tržeb mírně zaostal za očekáváním: negativně zaúřadoval meziročně nižší počet pracovních dní, s tímto faktorem ale odhady tržeb za loňský prosince pracovaly.

Tahounem růst tržeb byly opět prodeje nepotravinářského zboží, zájem byl především o počítače a telefony, oděvy a obuv, a o výrobky pro kulturu, sport a rekreaci.

Nijak překvapivé není zjištění, že z hlediska forem prodeje pokračuje silný růst prodejů přes internet a zásilkové služby, jakkoliv prosince v tomto ohledu představoval druhý nejpomalejší měsíční růst v loňském roce.

Segment motorových vozidel hlásí pokračující pokles prodejů a slabé bylo v tomto ohledu i celé závěrečné čtvrtletí loňského roku.

I nadále zde působí zavedení nové emisní normy, jež v EU vstoupila v platnost loni v září, plus také skutečnost, že objem prodejů motorových vozidel je velmi silný a další růst je již obtížný.

Za celý rok 2018 vzrostly maloobchodních tržby (vyjma segmentu motorových vozidel) o 4,8 %, což znamená zpomalení v porovnání s růstem 5,5 % vykázaným v roce 2017.

Zpomalení růstu hlásí jak prodeje potravin, tak tržby za nepotravinářské zboží.

Samotné závěrečné čtvrtletí roku 2018 sice vykázalo zrychlení růstu tržeb, nicméně údaje za celý loňský rok ukazují, že růst tržeb se nemůže zrychlovat donekonečna.

Prodeje motorových vozidel včetně náhradních dílů loni klesly o 2,1 %, když v roce 2017 tento segment ještě vykázal růst tržeb o 1,9 %.

Výhled prodejů motorových vozidel pro letošní rok zůstává otázkou: na jednu stranu bude opadat negativní vliv nové emisní normy, jež byla v EU zavedena v září 2018, na druhou stranu je ale otázkou, jak se na poptávce po motorových vozidlech projeví zpomalení hospodářského růstu a jeho dopad na sentiment spotřebitelů.

Pro letošní rok bych odhadoval růstu maloobchodních tržeb (vyjma motoristického segmentu) zhruba v pásmu 4,0 až 4,5 %.

Spotřeba domácností by i nadále měla hrát roli klíčového tahounu celkového růstu české ekonomiky.

Nálada v ekonomice ale asi bude celkově trochu méně optimistická, což může vést k nárůstu míry úspor domácností a růst spotřeby domácností by tak letos nemusel zrychlit, a to navzdory tomu, že situace na trhu práce včetně růstu mezd zůstane pro spotřebitele příznivá.