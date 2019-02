Rozbřesk: Týden ve znamení ČNB. Těsné rozhodnutí pro stabilitu sazeb?

V uplynulém týdnu vyslal Fed jasný holubičí signál, který možná ještě ne všichni investoři dobře strávili. Dolar se nejprve dostal pod výrazný tlak, ale pak jako by zaváhal. Obrat v komunikaci Fedu byl přece jen příliš ostrý a v tomto týdnu tak hodně pozornosti přitáhne řada centrálních bankéřů z Fedu (Bullard, Powell), kteří budou pravděpodobně trochu dovysvětlovat. Na domácí scéně bude středem pozornosti ČNB.

Na tu sice Fed nemá historicky skoro žádný přímý vliv, obrat v měnové politice ale může být podobný. Poslední výroky nového centrálního bankéře Tomáše Holuba (který je nejblíž přípravě nové prognózy) ukazují, že i v ČNB začínají brát vážněji rostoucí externí rizika a především poslední várku velice slabých čísel z Německa. Čtvrteční jednání tedy bude hodně napínavé a výsledek těsný. Lehce se kloníme k názoru, že centrální banka nakonec z opatrnosti rozhodne sazby i tentokrát ponechat beze změny. Na rozdíl od Fedu to ovšem bude interpretovat spíše jako taktické vyčkávání na další příležitost sazby zvýšit a přiblížit k “normálnějším úrovním” - ty pro ČNB leží pravděpodobně lehce pod 3 %. Je však otázkou, kdy a zda vůbec k tomu ještě dostane příležitost.





Pokud v únoru ponechá sazby beze změny, bude na dalších zasedáních minimálně v prvním pololetí pravděpodobně svědkem dalšího zpomalování české ekonomiky . I když mzdy porostou dál rychle a koruna zůstane relativně slabá (domácí inflační tlaky silné), může být nakonec těžké pro růst sazeb zvednout ruku. Leda, že by se za hranicemi v Německu začala situace stabilizovat a negativní stopa slabé Číny a brexitu v tamních číslech zanechávala menší otisk. Podle prvních lednových podnikatelských nálad to zatím na žádný obrat k lepšímu nevypadá. Česká koruna se zpožděním reagovala na holubičí Fed a lehce posilovala - měnový pár tak opatrně sklouzl pod 25,70 EUR/CZK . V tomto týdnu kraluje domácím událostem ČNB (viz úvodník). Pokud se nakonec těsně rozhodne pro stabilitu sazeb, bude to pro korunu spíše lehce negativní zpráva…, i když trhy s růstem sazeb prakticky nepočítají.Propad Itálie do technické recese a vynikající data z amerického trhu práce musely nutně zatlačit eurodolar níže.Tento týden začne zvolna, přičemž do hry se dostanou komentáře centrálních bankéřů. Každopádně pokračující divergence mezi americkými a evropskými konjunkturálními daty stále hovoří pro relativně silný dolar Nový týden startuje ropa Brent v těsné blízkosti 63 USD /barel, kam jí pomohl páteční propad aktivity amerických těžařů břidlicové ropy . Ti reagují na kolaps cen z konce minulého roku, jehož intenzita se projeví v klesajícím počtu aktivních vrtných souprav (aktuálně 847) i v dalších týdnech.Zatímco státy kartelu OPEC již s plnou vervou omezují vlastní produkci, nejnovější čísla z Ruska ukazují o poznání menší úsilí. Lednová produkce totiž klesla oproti říjnové pouze o 35 tis. barelů denně, Rusko se přitom zavázalo k těžebním škrtům v rozsahu 230 tis. barelů denně.Tento týden bude ropný trh pozorně sledovat především pravidelné týdenní statistiky. V úterý přijde na řadu stav zásob od API, ve středu oficiální čísla od EIA a v pátek pak počet aktivních vrtných souprav od Baker Hughes V pátek hledala Wall Street směr a zavřela kolem nuly. Index Dow Jones dokázal přidat 0,26. Širší index S&P 500 zavřel se zelenou nulou silnější o 0,09 % a technologický index Nasdaq naopak ztratil 0,25 %.V pátek reportoval výsledky Amazon . I když se jim podařilo naplnit očekávání, tak trh hodnotil především negativně výhled a akcie zavřela se ztrátou 5,4 %. Čtvrteční propad korigovala Visa , která v pátek rostla o 3,8 %. Výraznou volatilitu si od středečních výsledků užívají akcie AMD . Tato společnost od té doby přidala již více jak 27 % avšak páteční obchodování zakončila u zelené nuly.