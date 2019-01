Růst ekonomiky eurozóny loni zpomalil, nezaměstnanost zůstává na desetiletém minimu

Tempo růstu hrubého domácího produktu (HDP) eurozóny v loňském roce zpomalilo na 1,8 procenta z předloňských 2,3 procenta. Vyplývá to z rychlého odhadu, který dnes zveřejnil statistický úřad Eurostat.



Ve čtvrtém čtvrtletí se HDP oproti předchozím třem měsícům zvýšil o 0,2 procenta. Tempo mezičtvrtletního růstu tak v souladu s očekáváním analytiků v anketě agentury Reuters zůstalo stejné jako ve třetím kvartálu, tedy na nejslabší úrovni za čtyři roky.



Eurozóna se v poslední době potýká s negativními důsledky slábnoucího růstu globální ekonomiky, sporů v mezinárodních obchodních vztazích a nejistoty kolem připravovaného odchodu Británie z Evropské unie.



Mezinárodní měnový fond (MMF) začátkem minulého týdne snížil odhad letošního růstu ekonomiky eurozóny na 1,6 procenta z dříve předpokládaných 1,9 procenta. Na příští rok v eurozóně nadále počítá s růstem o 1,7 procenta.



V celé Evropské unii se loni HDP podle údajů Eurostatu zvýšil o 1,9 procenta. Ve čtvrtém čtvrtletí hospodářský růst v EU zůstal na 0,3 procenta, což je na stejné úrovni jako ve třetím kvartálu.

Nezaměstnanost v eurozóně zůstává na 10letém minimu 7,9 procenta

Míra nezaměstnanosti v zemích eurozóny v prosinci zůstala beze změny na 7,9 procenta. Byla tak nejníže od října 2008. V celé Evropské unii pak činila 6,6 procenta a byla ve srovnání s listopadem též beze změny. V osmadvacítce je údaj nejníže od začátku měsíčních statistik z ledna 2000. Vyplývá to ze sezonně upravených údajů, které dnes zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Nejnižší nezaměstnanost je nadále v České republice.



V prosinci 2017 byla míra nezaměstnanosti v eurozóně na 8,6 procenta, v celé EU pak 7,2 procenta.



Podle Eurostatu bylo v prosinci v eurozóně bez práce 12,9 milionu lidí a v celé EU 16,3 milionu. Ve srovnání s listopadem se počet nezaměstnaných jak v eurozóně, tak v EU snížil o 75.000. Proti stejnému období předchozího roku klesl počet nezaměstnaných ještě výrazněji, a to o 1,17 milionu v eurozóně a o 1,53 milionu v celé EU.



Bez práce dál zůstává velké množství mladých lidí do 25 let. V prosinci bylo v této věkové skupině nezaměstnaných 2,39 milionu lidí.



Ze zemí EU vykazuje i nadále nejnižší míru nezaměstnanosti Česká republika. Podle údajů Eurostatu činila v prosinci 2,1 procenta. Za ní následují Německo (3,3 procenta), Polsko (3,5 procenta) a Nizozemsko (3,6 procenta). Nejvyšší míru nezaměstnanosti si drží Řecko (18,6 procenta - údaj ze října) a Španělsko (14,3 procenta). Obě země ale zároveň zaznamenaly nejprudší pokles míry nezaměstnanosti.