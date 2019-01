Barclays kvůli shutdownu snížila odhad růstu ekonomiky USA. Rýsuje se kompromis?

Ekonomové z banky Barclays ve středu snížili odhad hospodářského růstu Spojených států na letošní první čtvrtletí na 2,5 procenta z dříve předpokládaných tří procent. Zhoršení výhledu je důsledkem rekordně dlouhé platební neschopnosti americké federální vlády. Podle médií spor Kongresu s prezidentem Donaldem Trumpem o hraniční zeď směřuje ke kompromisu.



Ekonomický poradce Bílého domu Kevin Hassett ve středu uvedl, že pokud by platební neschopnost trvala až do konce března, mohl by být růst americké ekonomiky v prvním čtvrtletí nulový. Dodal nicméně, že vláda v celém letošním roce nadále počítá s tříprocentním růstem a že pravděpodobnost hospodářské recese v příštím roce se blíží nule.



Financování části ministerstev a vládních agentur ve Spojených státech se v důsledku sporu prezidenta Trumpa s demokratickými kongresmany o hraniční zeď zastavilo 22. prosince. Současná rozpočtová nouze americké vlády tak již v první polovině ledna překonala rekord z přelomu let 1995-1996, kdy byl kabinet prezidenta Billa Clintona bez peněz 21 dnů.



Zhoršený odhad banky Barclays odráží především pokles reálných příjmů státních zaměstnanců, kteří se v důsledku rozpočtové krize ocitli na neplacené dovolené. Rozpočtová krize zasáhla zhruba 800.000 státních zaměstnanců, z nichž necelá polovina nechodí do práce a zbytek pracuje zadarmo.



V loňském třetím čtvrtletí tempo růstu ekonomiky Spojených států zpomalilo na 3,4 procenta ze 4,2 procenta ve druhém kvartálu. Rychlý odhad vývoje HDP ve čtvrtém čtvrtletí zveřejní americké ministerstvo obchodu koncem ledna.

Rýsuje se kompromis?

Středeční zprávy médií ale naznačily, že demokratičtí a republikánští členové Kongresu se možná přibližují kompromisu o stavbě hraniční zdi a uvolnění peněz pro fungování vládních institucí. Šéf poslaneckého klubu demokratů ve Sněmovně reprezentantů Steny Hoyer novinářům řekl, že jeho kolegové zvažují možnost uvolnění "značné sumy dalších peněz" na posílení hraniční bezpečnosti. Právě tím Trump mimo jiné podmiňuje obnovení toku vládních financí.

Demokraté dosud požadavek na uvolnění 5,7 miliardy dolarů (téměř 130 miliard korun) odmítali s tím, že prvním krokem k jednání musí být odblokování vládních financí.



Podle serveru Politico se proslýchá, že demokraté by nakonec mohli prezidentovi kýženou sumu poskytnout. Nebude ovšem výslovně určena na stavbu hraniční zdi, ale na posílení infrastruktury - nákup nových dronů, čidel, senzorů a rentgenových zařízení a na zvýšení platů pro pohraničníky.