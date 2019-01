Hyperinflace v USA?

Ekonom Noah Smith na stránkách Bloombergu tvrdí, že lidé se obvykle obávají vysokých vládních dluhů a i ekonomické modely středního proudu většinou implicitně předpokládají, že v dlouhém období budou dluhy splaceny. Smith ale poukazuje na to, že na straně politické levice v USA získává na popularitě „neortodoxní teorie, která tvrdí, že vláda své dluhy nakonec splatit nemusí. Této teorii se říká moderní monetární teorie, neboli MMT. „Samotný koncept není nic nového, o něčem podobném uvažoval už Abba Lerner ve čtyřicátých letech.“



„MMT má mnoho elementů a její zastánci se obvykle vyjadřují za pomocí výrazů, které střednímu proudu ekonomů často nejsou známy. Vše se ale točí kolem tvrzení, že americká vláda ve skutečnosti nečelí žádnému rozpočtovému omezení a tudíž není nikdy nutno zvyšovat daně tak, aby byly pokryty federální výdaje,“ píše Smith a dodává, že tento argument v podstatě stojí na předpokladu, že vláda si může peníze vždy natisknout.





Pokud by se tak vláda dostala do problémů se splácením a investoři by již nebyli ochotni nakupovat její obligace, Fed by podle uvedené logiky zajistil, aby náklad nových půjček nerostl. Dokonce by mohl kupovat i dluhy korporátního sektoru, aby udržel náklad kapitálu dole. Lidé prosazující MMT se moc nestarají o možné negativní dopady takové politiky, včetně prorůstání vládního sektoru do ekonomik či ztráty nezávislosti centrální banky. Z tohoto pohledu tak má MMT pravdu, že rozpočtová omezení neexistují, ale jak poukazuje Smith, v celém argumentu chybí jedna klíčová věc a tou jsou omezené reálné zdroje.Pokud by se totiž skutečně rozjelo neomezené financování vládních deficitů tištěním peněz, dostali bychom se do bodu, kdy by již nebyly žádné volné zdroje v ekonomice , protože vláda by nakupovala víc a víc. Pak je možné, že by se i ve vyspělé zemi, jakou jsou Spojené státy, dostavila hyperinflace. Někteří zastánci MMT tuto možnost připouštějí, jiní nad ní mávají rukou s tím, že v USA by k tomu nikdy nemohlo dojít. A poukazují na to, že ani kvantitativní uvolňování nepřineslo růst inflace tak, jak mnozí varovali. Smith ale připomíná, že inflace se možná na vysoké úrovně nezvedla právě proto, že Fed je stále nezávislou institucí a soukromý sektor tak věří, že by zabránil přílišnému růstu cen včasnou změnou své politiky.„MMT tak stojí a padá s předpokladem, že v USA by k hyperinflaci nemohlo dojít. Naše nedávné zkušenosti mohou ukazovat, že taková možnost je skutečně nepravděpodobná. Ale nikdo neví, co by se stalo, kdyby MMT přestala být pouhou teorií a začala být praxí,“ uzavírá ekonom.Zdroj: Bloomberg