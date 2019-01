Okénko trhu: Včera Mayová hlasování ustála, dále musí jednat

Eurostat dnes potvrdil předběžné odhady cenového růstu v eurozóně za prosinec loňského roku. Podle nich zpomalila celková meziroční inflace o 0,3 p.b. na 1,6 %. Rozhodující měrou k nižší úrovni CPI přispěl propad cen paliv, jejichž spotřebitelské ceny jen s malým zpožděním reagovaly na výrazně nižší ceny ropy na světových trzích. Oproti listopadu tak došlo ke snížení cen paliv o více jak 5 %. Jádrová inflace zůstala nadále utlumená na úrovni 1 %. Poblíž této úrovně se pouze s drobnými výkyvy pohybovala v průběhu celého loňského roku. Přetrvávající nízká úroveň jádrové inflace spolu s postupně zpomalujícím ekonomickým růstem rozhodně ovlivní nastavení měnové politiky v eurozóně. ECB tak nebude muset spěchat se zvyšováním úrokových sazeb, které se očekávalo ve druhé polovině letošního roku. Ve světle dnešních čísel se toto zvýšení ukazuje být méně pravděpodobné.



Podle očekávání premiérka Terese Mayová přestála včerejší hlasování o důvěře. Na dnešek pozvala lídry ostatních politických stran na další jednání, kde by chtěla dosáhnout nějakého konsensu a najít podporu pro odhlasování smlouvy o Brexitu. Všichni až na lídra opoziční labour party Jamese Corbyna pozvání přijali. Zároveň premiérka zopakovala, že podle jejího názoru zůstávají pouze dvě možnosti. Buď Brexit podle aktuálně navržené smlouvy po zapracování některých dílčích úprav nebo tzv. tvrdý Brexit bez smlouvy. Zároveň zopakovala, že odmítá nové volby a další referendum. Podle premiérky by Británie měla mít možnost ovlivňovat své obchodní smlouvy, na druhé straně opozice požaduje, aby Británie zůstala v evropské celní unii. Oba tyto postoje jsou však vzájemně neslučitelné. Premiérka Mayová předpokládá, že by další verzi smlouvy o Brexitu předložila v pondělí. Jak však bude tato další verze vypadat, je v tuto chvíli velmi nejisté.



Ve spojených státech nadále trvá vládní „shutdown“. Doposud není známo, že by některá ze stan sporu byla ochotná k usmíření a ústupkům, a že by došlo k nějakému posunu ve vyřešení této patové situace. Trumpův ekonomický poradce nicméně včera připustil, že dopady na americkou ekonomiku mohou být rozsáhlejší, než se původně předpokládalo.

Autor: Luboš Růžička, analytik

Editor: František Táborský, analytik

Tým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.