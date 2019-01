Rusnok: Není jasné, kolik zvýšení sazeb ČNB bude letos třeba

Tempo zvyšování úrokových sazeb České národní banky bude letos určitě pomalejší než loni a zůstává otevřenou otázkou, kolikrát centrální banka k tomuto kroku během letošního roku sáhne, řekl ve čtvrtek guvernér ČNB Jiří Rusnok.

"Nemá cenu teď spekulovat, jestli to bude jedno zvýšení, dvě zvýšení, tři zvýšení, uvidíme. Nějaké mírné zvýšení ještě lze předpokládat, ale určitě to tempo zvyšování úrokových sazeb bude mnohem pomalejší než loni," řekl Rusnok v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Guvernér také uvedl, že tempo ekonomického růstu, i s ohledem na signály přicházející ze zahraničí, letos velmi pravděpodobně zpomalí, stále však odhaduje potenciální růst HDP okolo 2,5 procenta.

Příští měnové zasedání ČNB se koná 7. února. Většina analytiků očekává, že banka opět přistoupí k utažení sazeb poté, co v prosinci přerušila sérii celkem pěti loňských zvýšení hlavní sazby na současných 1,75 procenta.

Člen bankovní rady Aleš Michl v rozhovoru s ČTK zveřejněném dnes uvedl, že české ekonomice by prospěl opatrný růst úrokových sazeb, a to o čtvrt procentního bodu. Opatrnost je na místě podle něj hlavně kvůli nejistému vývoji v zahraničí, především v Německu.

Zdroje: Reuters