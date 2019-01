Nový hlas z ČNB: Češi, pracujte a více spořte!

Vývoj koruny není v tomto týdnu moc vzrušující. Domácí kalendář je bez klíčových dat, přičemž na zahraniční dění, obzvláště na otázku kolem brexitu, domácí měna v podstatě nereagovala. S postupem času, jak se pomalu, ale jistě blížíme k prvnímu letošnímu zasedání bankovní rady České národní banky, se začínají objevovat komentáře centrálních bankéřů. A nutno podotknout, náznaky dalšího zvyšování sazeb zazněly hned několikrát.

V posledních dvou dnech se nejvíce rozpovídal člen bankovní rady Vojtěch Benda. Ten na konferenci ve Vídni hovořil o tom, že by úrokové sazby mohly během příštích 18 měsíců nadále růst, a to hned několikrát v závislosti na vnějším prostředí, vývoji domácích inflačních tlaků a konečně i kurzu koruny. K tomu dodal, že mezi hlavní proinflační tlaky v tomto směru patří napjatý stav trhu práce, kde máme pro letošní rok počítat s dalším růstem mezd. Proto ČNB pravděpodobně neskončila se zvyšováním sazeb, uvedl Benda.

Po Bendovi rozpovídal jeho kolega a nováček bankovní rady Aleš Michl. Ze zápisu z prosincového zasedání ČNB víme, že to byl právě Michl s Bendou, kteří zvedli ruku pro zvýšení sazeb. Podle Michla potřebuje česká ekonomika vyšší sazby především z důvodu opatrnosti. Existují totiž aktiva, jako společnosti či realitní sektor, kde ceny rostou mnohem rychleji, než je aktuální spotřebitelská inflace na 2 %.

„Česká republika sama o sobě potřebuje vyšší sazby. Opatrnost je však namístě, a to kvůli údajům ze zahraničí,“ řekl Michl v rozhovoru pro MF Dnes. Mezi údaje, které by měly podpořit onu opatrnost v otázce navyšování úroků, patří dle centrálního bankéře například zpomalení německé ekonomiky. I proto se rozhodl v prosinci zvednout ruku pro dle jeho slov „holubičí hike“.

Vedle toho Michl uvedl, že by Češi měli „pracovat a více spořit“. Banky totiž dle něj podporují lidi k půjčkám a ke spotřebě. „To však snižuje ‚zajištění’ před případnou recesí. Vyšší úrokové sazby na běžných účtech by lidi podnítily k tomu, aby si dávali více peněz stranou,“ vysvětlil centrální bankéř.

V neposlední řadě se Michl vyjádřil i k tématu kurzového závazku ČNB a k jeho ukončení. Podle něj mělo k exitu dojít mnohem dříve, rychleji a bez jakéhokoliv varování, což by bývalo nepřilákalo takový objem spekulativního kapitálu. „Ostatní členové bankovní rady to ale tak nevidí. Jde pouze o můj osobní pohled,“ doplnil.

Aleš Michl je považován za příznivce jestřábího křídla bankovní rady. Jeho poslední vyjádření však zavání mírně holubičím tónem, a to především v souvislosti s opatrností navazující na zahraniční rizika. Každopádně, Bendova a částečně i Michlova slova – přidáme-li k nim navíc vyjádření guvernéra ČNB Rusnoka ze začátku měsíce – podporují naši představu o dalším růstu sazeb během letošního roku, oproti znění současné prognózy, jež pracuje se stabilní úrovní 2T repo sazby.

K prvnímu hiku by mohlo dojít již v únoru. Klíčovou roli by v tomto směru měl sehrát slabší kurz koruny. Ta sice letos posiluje, avšak nikoli tempem představeným v prognóze centrální banky – nutné pozorovat především další vývoj kolem brexitu, jelikož, jak jsme viděli během roku 2018, zahraniční dění bylo jedním z nejsilnějších faktorů zasahujících kurz. Zapůsobit by měly i nadále trvající proinflační tlaky ze strany trhu práce ovlivňující společně s růstem reálné ekonomiky jádrovou inflaci.

Co se týče dnešního dne, žádná domácí data nepřijdou. Klíčovou událostí bude rozhovor guvernéra ČNB Rusnoka pro rádio Český rozhlas, který by měl začít v 11:30. Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,54 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,51 až 25,60 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,31 až 22,57 USDCZK.*

V rámci zahraničního dění bylo hlavní středeční událostí hlasování o vyslovení nedůvěry britské vládě. Podobně jako při úterním hlasování o dohodě o brexitu se však i v tomto případě nekonalo žádné překvapení. Vláda premiérky Mayové získala důvěru, pro kterou se vyslovilo celkem 325 poslanců, zatímco 306 bylo proti.

Vzhledem k nastaveným predikcím nebyla reakce libry nikterak výrazná (pouze mírné posílení vůči dolaru). I přesto však není radno usínat na vavřínech. Výhled zvýšené volatility je u britské měny stále aktuální už kvůli pondělí 21. ledna, do kdy má Mayová představit plán B ohledně dalšího postupu v rámci (ne)přijetí dohody o brexitu. Stále se přikláníme k variantě prodloužení článku 50, které tak posune datum brexitu za 29. březen, což otevře prostor pro další vyjednávání s EU, resp. s britskou opozicí. Dopad na libru by v tomto scénáři měl být pozitivní.

Euro mělo během středy vůči dolaru tendenci mírně ztrácet. Spíše než vliv brexitu se na tomto vývoji podepsalo hned několik komentářů představitelů Evropské centrální banky. V nich zazněl nejen nadále trvající optimismus ohledně evropského ekonomického růstu, byť pomalejšího, avšak i velmi silná opatrnost v případě výhledu sazeb. Jejich navyšování by například dle guvernéra francouzské centrální banky a člena Rady guvernérů ECB Villeroye mělo být extrémně pozvolné. ECB bude v této otázce velmi pragmatická, uvedl.

Dnes nás ze zahraničních dat čeká finální revize inflace eurozóny za prosinec, včetně jejího jádrového vyjádření. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1385 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,18 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1329 do 1,1435 EURUSD.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.