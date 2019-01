USA do roku 2020 budou už světovou ekonomickou dvojkou, do r. 2030 dokonce už jen trojkou. Dopředu se tlačí Čína a Indie

Podle analytiků společnosti Standard Chartered budou USA v následujících letech postupně ztrácet svou pozici světové ekonomiky číslo 1. Do roku 2020 je předčí Čína a do roku 2030 pak také Indie. Podle některých odhadů je již nyní čínská ekonomika větší než ta americká.Důvodem je bouřlivý rozvoj "střední třídy" v obou asijských ekonomikách oproti americké stagnaci.Analytici společnosti očekávají zpomalování průměrného růstu čínského HDP do roku 2030 směrem k 5% ročně. Indický růst by se měl pohybovat kolem 7,8% živen především rapidním růstem celkové urbanizace země.Jedním z největších "skokanů" by měla být egyptská ekonomika , která by měla poskočit ze současné 21. pozice až na 7. pozici a to především díky rapidnímu růstu populace, jež nabobtná do roku 2030 o cca 30%. Dařit by se mělo také Turecku a Indonésii. Mezi "propadáky" budou ekonomiky Japonska a Německa, které ze současných předních pozic časem sestoupí na hranici první desítky.