Příští recese může Spojené státy hodně bolet. I kvůli Trumpovi

Americké akcie za sebou mají propad od předchozího maxima o 20 %. Tempo růstu americké ekonomiky se snižuje, protože stimuly z dílny administrativy Donalda Trumpa se vyčerpávají, a investoři se stále bojí obchodních válek či brexitu. Šance na příchod recese do USA roste, stejně tak se ale zvětšují i otazníky visící nad možnostmi boje proti ní.

Zvýšená volatilita a nejistota na trzích samy o sobě neznamenají, že se Spojené státy řítí do recese, jenže zhoršující se tendenci vykazují i další ukazatele, například indexy nákupních manažerů, data z průmyslu nebo snižující se rozdíl mezi výnosem amerických státních dluhopisů s dlouhou a krátkou dobou splatnosti.

Většina ekonomů se shoduje, že jedním z největších rizik letošního roku je obchodní válka USA s Čínou. Donald Trump věřil, že když na Čínu zatlačí, donutí ji kapitulovat a přistoupit na jeho pravidla hry. To se zatím tak úplně neděje, ale probíhají.

Projídání budoucnosti a politická izolace

Budou-li Spojené státy recesí zasaženy, bude boj proti ní poměrně složitý, a to bez ohledu na to, co ji vyvolá. Donald Trump tlačí na Fed, aby zastavil zvyšování sazeb, čímž centrální bance brání v tom, aby si vytvořila určitý polštář pro případ zhoršení ekonomické situace, a sám plýtvá fiskálními stimuly (snižování daní a navyšování výdajů zvýší během příštích deseti let kumulovaný deficit amerického rozpočtu o další dva biliony dolarů).

Problémem USA v boji proti recesi může být i jejich slábnoucí pozice na světové politické mapě. V době poslední finanční krize byly vztahy Spojených států s dalšími světovými mocnostmi dobré, od té doby ale vzájemná důvěra výrazně ochladla. Zajistit tak koordinovaný globální postup může být velice obtížné, ne-li nereálné.

A v neposlední řadě je zde obsazení důležitých pozic lidmi, které lze jen těžko považovat za odborníky. Zatímco ministr financí za vlády George Bushe mladšího Henry Paulson byl bývalým výkonným ředitelem banky Goldman Sachs a ministr financí za vlády Baracka Obamy Timothy Geithner zastával funkci šéfa newyorského Fedu, Donald Trump do křesla šéfa financí posadil Stevena Mnuchina, muže, mezi jehož největší úspěchy patří investice do filmů jako Avatar nebo LEGO Batman.

Donald Trump je (s trochou nadsázky) mužem, jenž rychleji jedná, než myslí. To je něco, co se mu jednoho dne může vrátit. A nemusí to trvat dlouho. Například podle expertů z JPMorgan Chase je šance, že Ameriku zasáhne recese během příštích 12 měsíců, kolem 60%.