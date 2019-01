Čína údajně plánuje snížení cíle pro tento rok na 6-6,5%, Cíl pro inflaci asi zůstane na 3%. Větší prostor pro vládní stimulaci

Podle agentury Reuters odvolávající se na zdroje "blízké jednáním" Čína zvažuje pro tento rok snížení svého cíle pro růst ekonomiky na 6 - 6,5% oproti 6,5% plánovaným pro rok 2018.Očekává se, že data prezentovaná později v průběhu ledna ukáží růst druhé největší ekonomiky světa za loňský rok na úrovni 6,6%, což bude nejnižší růst od roku 1990.Podle některých odhadů je cíl na úrovni 6,5% pro letošní rok jen těžko udržitelný a naopak hrozí pokles pod hranici 6%. Podle některých odhadů už se pod touto hranicí čínská ekonomika kvůli projevům obchodní války s USA nachází.Podle odhadů je pro splnění plánů pětiletky končící v roce 2020 vytýčených čínskou komunistickou stranou potřebný růst alespoň o 6,2% ročně.Podle jiných zdrojů je pro udržení celkové stability a růstu příjmů obyvatelstva nutný růst HDP nejméně na úrovni 6%.Odhaduje se dále, že vládní cíl inflace pro rok 2019 zůstane na dosavadní úrovni růstu o 3% ročně. Takový cíl by při současných slábnoucích inflačních tlacích dával prostor pro vládní stimulaci růstu. Aktuálně se inflace v Číně za prosinec pohybovala na úrovni 1,9% oproti 2,2% z listopadu.Pro vyšší fiskální stimulaci přichází, podle odhadů, v úvahu především určitý růst rozpočtového deficitu z loňských 2,6% HDP směrem blíže ke 3Q HDP Lokální vlády mohou vydat speciální dluhopisy až za cca 2 bilióny juanů oproti 1,35 biliónu z roku 2018.Mohlo by také dojít k mírnému snížení DPH jež se nyní pro výrobu pohybuje od 6 do 16%.Neočekává se snížení kontroly nad realitním trhem v zemi.